Predsednik Venecuele Nikolas Maduro optužio je Sjedinjene Američke Države da "fabrikuju novi rat" nakon što su na Karibe poslale najveći ratni brod na svetu, nosač aviona "Džerald Ford", koji je isplovio iz hrvatske luke Split.

Ovaj nosač aviona, sposoban da prevozi do 90 letelica, predstavlja značajno povećanje američke vojne prisutnosti i vatrene moći u regionu. SAD su do sada izvele deset vazdušnih napada na plovila u okviru, kako navode, borbe protiv narko-trafikanata.

Tramp je optužio Madura da je "na čelu narko-kartela", što Maduro odlučno negira. Međutim, u Venecueliraste zabrinutost da bi američko vojno prisustvo moglo biti uvod u pokušaj svrgavanja dugogodišnjeg Trampovog neprijatelja s vlasti.

SAD ne priznaju Madura kao legitimnog predsednika Venecuele, nakon što su izbori 2024. godine ocenjeni kao nefer i neregularni. Prema opozicionim izvorima sa biračkih mesta, njihov kandidat je odneo ubedljivu pobedu.

Prema pisanju BBC-ja, iako je Venecuela deo regionalne mreže krijumčarenja droga, njena uloga u trgovini narkoticima smatra se relativno malom.

Pojačano američko vojno prisustvo u regionu



Pentagon je u petak saopštio da će nosač aviona "Džerald Ford" biti raspoređen u zoni odgovornosti Južnog komandnog centra SAD, koja obuhvata Centralnu i Južnu Ameriku, kao i Karibe.

Portparol Pentagona Šon Parnel rekao je da će dodatne snage "ojačati postojeće kapacitete za ometanje trgovine narkoticima i razbijanje transnacionalnih kriminalnih organizacija".

Maduro: "SAD traže novi večni rat"



Predsednik Venecuele Nikolas Maduro optužio je SAD da "traže novi večni rat".

- Obećali su da se nikada više neće uvući u rat, a sada ga izmišljaju - izjavio je Maduro za državne medije.

Priprema za moguće kopnene napade



Raspoređivanje nosača aviona omogućiće SAD da raspolaže sredstvima za izvođenje udara na ciljeve na kopnu, navodi se u izveštajima.

Tramp je više puta pomenuo mogućnost tzv. "kopnene akcije" u Venecueli.