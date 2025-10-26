Slušaj vest

Pripadnici Hamasa pušteni su u skladu sa mirovnim sporazumom za Gazu i borave u hotelu sa pet zvezdica gde borave i turisti koji ništa ne slute.

Stručnjaci su upozorili na radikalno novu pretnju globalnoj bezbednosti nakon što je Dejli mejl pronašao više od 150 članova Hamasa u luksuznom hotelu u Kairu, piše britanski list.

Izrael je bio primoran da isprazni svoje zatvore od skoro svih članova Hamasa koji su osuđeni na doživotne kazne zatvora, kao deo mirovnog plana Donalda Trampa od 20 tačaka.

Istraga Dejli mejla je otkrila da oko 154 od 250 fanatika koji su oslobođeni trenutno boravi u hotelu sa pet zvezdica u Kairu.

Porodice i dalje mogu da rezervišu boravak u hotelu, a da nisu svesne sa kim će deliti prostor.

Novinari su rezervisali smeštaj u odmaralištu i odseli među njima, a tu su član ISIS-a i visoki komandant specijalnih snaga Hamasa.

Dejli mejl saznaje da bi neki uskoro mogli biti preseljeni da žive u obližnjim turističkim destinacijama poput Katara, Turske i Tunisa, te da će podneti zahtev za lokalne vize i dozvole boravka kako bi mogli ponovo da se uklope u društvo, iako će ih pratiti lokalne bezbednosne službe.

230 evra za noćenje

Oslobađanje 250 pristalica koji služe doživotne kazne zatvora bila je ključna tačka spoticanja u sporazumu za Izrael, koji se snažno protivio njihovom puštanju na slobodu.

Ali na kraju se smatralo da je to jedini način da se Hamas ubedi da preda poslednjih 20 živih izraelskih talaca i obezbedi prekid vatre kao jednu od prvih faza mirovnog plana Donalda Trampa.

Nakon njihovog puštanja na slobodu, sada je u izraelskim zatvorima ostalo samo 20 palestinskih ekstremista koji služe doživotne kazne zatvora.

Od onih koje je Izrael oslobodio ranije ovog meseca, 154 je smatrano previše opasnim da bi ostali na Zapadnoj obali ili u Gazi.

Kao rezultat toga, sada su u Egiptu u hotelu, koji ima sopstveni spa centar, fitnes centar, restorane, otvoreni bazen, pa čak i frizerski salon.

Među onima koji borave u odmaralištu, gde cene soba počinju od 230 evra po noćenju, su Mahmud Isa (57), koji je osnovao Specijalnu jedinicu 101 Brigada Iz a-Din al-Kasam, jedinicu specijalnih snaga Hamasa specijalizovana za otmice.

Zaposleni žive u neznanju?

Njegovo zatvaranje je bio poseban razlog za žalbe šefa Hamasa Jahje Sinvara, koji je bio uznemiren što Isa nije oslobođen zajedno sa njim 2011. godine. Sinvar je pokrenuo zločin 7. oktobra delimično da bi uzeo dovoljno talaca i primorao Izrael da oslobodi ljude poput Ise, koji je bio u zatvoru od 1993. godine.

Među ostalima koji borave u luksuznom hotelu su član Isis-a Iz a-Din al-Hamamrah (47), koji je regrutovao bombaše samoubice i planirao otmice; organizator bombaških napada na autobuse Samir Abu Nima (64); napadač iz zasede Muhamed Zavahra (52); otmičar Ismail Hamdan (57); i ubica Jusuf Davud, 39.

Dejvid Menser, iz kancelarije premijera Izraela, rekao je: „Ovi ljudi su teroristi, osuđeni za bombardovanje autobusa, ubistvo studenata i otmicu tinejdžera. Izrael ih je oslobodio ne da bi nagradio zlo, već zato što iznad svega cenimo ljudski život. Gorka cena, ali ona koju je naš narod plaćao vekovima da bi povratio rodbinu iz ruku mrzitelja Jevreja.“

Nije poznato da li je neko od zaposlenih u hotelu bio svestan ko boravi kod njih.

Hotelska grupa Mariot nije odgovorila na zahteve za komentar.

Džihad al-Rum (47) uživa u ekstravagantnom švedskom stolu sa svežim voćem, lokalnim pecivima, neograničenom kafom i ličnim kuvarom koji će vam kuvati jaja kako god želite.

Bio je deo grupe terorista koji su se sprijateljili sa jevrejskim tinejdžerom, namamili ga na Zapadnu obalu, a zatim ga izboli nožem i ubili vatrom u ubistvu koje je šokiralo Izrael 2002. godine.

Akram Abu Bakr - odgovoran za desetine pucnjava i bombardovanja - čak je prošle subote organizovao svoje venčanje u dvorištu odmarališta.

Pošto su smatrani prevelikom pretnjom za Izrael da bi se vratili u Gazu ili na Zapadnu obalu, umesto toga dobili su herojski doček od propalestinskih grupa u Kairu.

Veći deo vremena su provodili pozirajući za selfije sa obožavaocima.

Mnogi su viđeni kako podižu gomile gotovine sa bankomata u hotelu, jer su, nakon decenija u zatvoru, sada bogati. Zahvaljujući politici „Plaćanje za ubistvo“ Palestinske uprave, prema kojoj ljudi koji izvrše terorističke napade na Izraelce dobijaju do 38.000 evra za svaku godinu provedenu u zatvoru, neki su nagomilali šestocifreno bogatstvo, prema izveštaju Palestinskog medija voča.

Ko plaća hotel?

Nije jasno ko je platio njihov boravak u hotelu. Sa sobama koje počinju od 230 evra po noćenju, dnevni troškovi za svih 154 njih biće oko 35.000 evra.

Propalestinske pristalice su takođe viđene kako traže selfije u hotelskom baru pored bazenasa ozloglašenim bombašem iz jerusalimskog autobusa, Abu Nimom.

Čamio je u zatvoru skoro 40 godina zbog napada 1983. godine, u kojima je poginulo šest ljudi, uključujući jedanaestogodišnje dete, nakon što je postavio eksploziv blizu zadnjeg dela vozila.