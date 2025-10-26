OČI SVETA UPRTE U DRUGU NAJVIŠU KULU NA ZEMLJI! Kina i Amerika za pregovaračkim stolom! Hoće li okončati TRGOVINSKI RAT? Delegacija SAD neprimetno ušla u zgradu
Kineski potpredsednik He Lifeng je stigao u kulu Merdeka 118, drugi najviši neboder na svetu, gde se održavaju pregovori. Američka delegacija je stigla kroz poseban ulaz, van vidokruga kamera.
- Kineska i američka delegacija sastale su se radi razgovora o ekonomskim i trgovinskim pitanjima - javila je kineska agencija Sinhua, potvrđujući početak pregovora.
Neimenovani portparol američkog Ministarstva finansija takođe je potvrdio početak pregovora.
Malezijaje domaćin samita Asocijacije zemalja jugoistočne Azije (ASEAN) koji počinje danas u Kuala Lumpuru, a sastanku prisustvuje i američki predsednik Donald Tramp koji je prekjuče krenuo u azijsku turneju.
Tokom posete Aziji, američki predsednik bi trebalo da se sastane sa svojim kineskim kolegom Si Đinpingom u četvrtak u cilju zaključivanja trgovinskog sporazuma sa Pekingom.
Taj sastanak je zakazan na marginama samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEK), koji će biti održan u južnokorejskom gradu Gjongdžu počev od 31. oktobra.
Dve najveće svetske ekonomije vode trgovinsku bitku od povratka Donalda Trampa u Belu kuću u januaru. Niz prethodnih razgovora u Ženevi, Londonu, Stokholmu i Madridu do sada je sprečio dve sile da sprovedu svoje pretnje kaznenim carinama.
Njihovo trgovinsko primirje ističe 10. novembra.
