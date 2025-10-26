Slušaj vest

Kineski potpredsednik He Lifeng je stigao u kulu Merdeka 118, drugi najviši neboder na svetu, gde se održavaju pregovori. Američka delegacija je stigla kroz poseban ulaz, van vidokruga kamera.

- Kineska i američka delegacija sastale su se radi razgovora o ekonomskim i trgovinskim pitanjima - javila je kineska agencija Sinhua, potvrđujući početak pregovora.

Neimenovani portparol američkog Ministarstva finansija takođe je potvrdio početak pregovora.

Malezijaje domaćin samita Asocijacije zemalja jugoistočne Azije (ASEAN) koji počinje danas u Kuala Lumpuru, a sastanku prisustvuje i američki predsednik Donald Tramp koji je prekjuče krenuo u azijsku turneju.

Tokom posete Aziji, američki predsednik bi trebalo da se sastane sa svojim kineskim kolegom Si Đinpingom u četvrtak u cilju zaključivanja trgovinskog sporazuma sa Pekingom.

Taj sastanak je zakazan na marginama samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEK), koji će biti održan u južnokorejskom gradu Gjongdžu počev od 31. oktobra.

Dve najveće svetske ekonomije vode trgovinsku bitku od povratka Donalda Trampa u Belu kuću u januaru. Niz prethodnih razgovora u Ženevi, Londonu, Stokholmu i Madridu do sada je sprečio dve sile da sprovedu svoje pretnje kaznenim carinama.