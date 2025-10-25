Slušaj vest

Najmanje je dvoje mrtvih, a veliki broj povređenih nakon pucnjave na žurki u kojoj je najmanje 13 ljudi pogođeno hicima iz vatrenog oružja.

Pucnjava se desila u Severnoj Karolini, u subotu rano ujutru.

"U ovom trenutku poznato je da je 13 upucanih, dvoje mrtvih, a nekoliko ljudi u veoma ozbiljnom stanju, lekari im se bore za život", rekli su iz policije