Pucnjava na žurci u Americi.
Planeta
PUCNJAVA NA ŽURCI U AMERICI, IMA MRTVIH: Desetine ljudi se razbežalo, nekima se bore za život!
Slušaj vest
Najmanje je dvoje mrtvih, a veliki broj povređenih nakon pucnjave na žurki u kojoj je najmanje 13 ljudi pogođeno hicima iz vatrenog oružja.
Pucnjava se desila u Severnoj Karolini, u subotu rano ujutru.
"U ovom trenutku poznato je da je 13 upucanih, dvoje mrtvih, a nekoliko ljudi u veoma ozbiljnom stanju, lekari im se bore za život", rekli su iz policije
Policija je saopštila da je pucnjava bila na ogromnoj žurki, a da se nakon prvih hitaca čak 150 ljudi razbežalo i nije dočekalo dolazak policije na lice mesta.
(Kurir.rs/The US Sun)
Reaguj
Komentariši