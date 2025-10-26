Slušaj vest

Više od 60 zemalja potpisalo je u Hanojuprvi sporazum Ujedinjenih nacijausmeren na sajber kriminal, uprkos protivljenju nekih tehnoloških kompanija i organizacija za ljudska prava zabrinutih zbog povećanog državnog nadzora.

Taj novi međunarodni pravni okvir ima za cilj jačanje međunarodne saradnje u borbi protiv sajber kriminala, od dečje pornografijedo prevara i pranja novca. Stupiće na snagu nakon što ga ratifikuje svaka od država potpisnica.

Generalni sekretar UN Antonio Gutereš pozdravio je taj "važan korak" dodajući da je to "samo početak".

- Svakog dana, sofisticirane prevare uništavaju porodice, kradu od migranata i oduzimaju milijarde dolara iz naše ekonomije... Potreban nam je jak i povezan globalni odgovor - rekao je Gutereš na ceremoniji potpisivanja u Hanoju.

Konvenciju UN protiv sajber kriminala prvi put je predložila Rusija2017. godine, a prošle godine je odobrena konsenzusom posle dugih pregovora.

Prema rečima kritičara, njen širok obim bi mogao da dovede do zloupotrebe moći i omogući represiju protiv vladinih protivnika van granica zemlje.

- Tokom pregovora izražena je višestruka zabrinutost da bi to moglo dovesti do toga da kompanije budu primorane da dele podatke - rekla je Sabhanaz Rašid Dija, osnivačica Instituta Tech Global.

- To je gotovo obeležje problematičnih praksi koje autoritarne zemlje koriste protiv novinara - rekla je ona za AFP i dodala da je sajber kriminal pravi globalni problem.

Demokratske zemlje bi trebalo da konvenciju UN posmatraju kao "kompromisni dokument" jer sadrži neke klauzule o zaštiti ljudskih prava, ocenila je ona.

Međutim, desetak nevladinih organizacija, posebno grupa za ljudska prava, osudilo je "slabe" zaštitne mere sporazuma.

(Kurir.rs/Beta/Preneo: V.M.)

