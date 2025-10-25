Slušaj vest

Sedam minuta, tri ili četiri lopova, i najveća muzejska drama godine pljačka Luvra!U nedelju, 19. oktobra, u Apolonovoj galeriji, počinioci su u manje od sedam minuta ukrali neprocenjive komade nakita kraljevskih porodica, uključujući tijare, parure, minđuše i broševe.

Kamion sa dizalicom, ugaone brusilice i planiranje do poslednjeg detalja - sve je delovalo gotovo filmski, ali jedna stvar zadala je glavobolju lopovima i mogla bi da ih odvede direktno pred pravdu.

Šta ovo znači za istorijsku i kulturnu baštinu, koliko je muzejska bezbednost ranjiva i kako će policija i Interpol pokušati da pronađu ukradene dragocenosti? O ovim kao i drugim pitanjima govorili su gosti emisije "Puls Srbije Vikend": Boža Spasić. bivši pripadnik službe državne bezbednosti, Jelena Spasić novinar Kurira i Nikola Kusovac, bivši kustos Narodnog muzeja u Beogradu i Kristijan Golubović.

Bezbednosna zaštita Luvra

- Ja sam kao klinac radio slične stvari. Meni ova pljačka miriše na to da postoji insajder, odnosno neko ko im je dao recept kako da uđu. Originali nikad ne stoje na vitrinama, tako da sam ubeđen da postoji insajder koji im je rekao u koje vreme će stajati originali u vitrinama. Nepojmljiva je pljačka od sedam minuta. Luvr ima petokućne alarme koji su savršeno napravljeni - kaže Golubović i dodaje:

- Oni imaju tihe zuje koje su povezane sa interventnim jedinicima policiije i Rajdom, oni momentalno vide da je u toku pljačka u Luvru. Kako je to uspelo, da sedam minuta ništa ne zazvoni? Ne znam. Kada se izvrši jako krivično delo u Srbiji, nastupa Vihor, tako i u inostranstvu postoji organizovana akcija. Rekao bih da je roba naručena. U mladosti sam uzeo stolicu iz muzeja, pola grada je bilo blokirano i jurili su nas kao da smo uzeli krunu kraljicu Elizabete. Nisam vratio tu stolicu, ostala je u amanet. To je bio muzej u inostranstvu. Ovakvi komadi su sigurno naručeni od nekog kolekcionara koji to želi za sebe.

Uzrok krađe

Kusovac kaže da su naručene krađe besmislene, jer se veliki novac daje unapred, te dodaje da je ovakva krađa čista pohlepa:

- Vrlo brzo će sve ukradeno biti nađeno. Zaista je veliki rizik krasti i oni sada poseduju vruću robu, to nema vrednost i sebi niko ne želi da ga juri Interpol. Spektakularno je da su udarili na Luvr koji je obezbeđen najbolje na svetu. Kad udare na Luvr, šta onda očekujete od naših muzeja? To je onda na izvolite. Ne treba mnogo davati značaja lopovima - kaže Kusovac i dodaje:

- Po mom iskustvu, tu su osiguravajući zavodi presudni. Sve što se čuva po muzejima je osigurano i daju se velike pare za sve informacije koje su od koristi. Očekujem da će brzo doći do hapšenja, jer ni jedna od tih krađa nije imala srećan završetak. Siguran sam da će lopovi završiti onako kako i treba.

Spasić smatra da iza krađe stoji organizovani naručilac i ističe da osobe koje se pojavljuju na snimcima verovatno nisu izvršioci plana. Nadležni organi treba da usmere istragu prema nalogodavcima, a ne da se fokusiraju isključivo na one koji su zabeleženi na video-zapisima:

- Ne verujem da su četiri osobe uključene, već mnogo više njih. Pljačka je sigurno pripremana mesecima. Obezbedili su stanove u blizini, kran, skutere. Te pljačke su složenije od tih 7 minuta što mi vidimo. Pljačke traju i do 10 minuta, vrlo je bitna brzina. Oni nisu došli u gluvo doba noći, kada ih i očekuju, već su došli kada su bili posetioci. Pobegli su skuterima da bi se bolje snašli u gužvi. Moguće je da su imali i insajdera. Ali, ne isključujem i to da su obilazili Luvr proteklih meseci - kaže Jelena Spasić.

Neposredno pred pljačku, postavljen je kran

Incident se dogodio oko 9:30 ujutru, nakon što je muzej otvoren. Deo kriminalaca je stigao na skuterima, dok su drugi stigli u kamionu opremljenom dizalicom sa korpom. Kamion je bio postavljen ispod prozora Galerije Apolo kako bi lopovi mogli da uđu. Počeli su tako što su razbili prozor ugaonom brusilicom, a zatim su isto uradili sa dve vitrine sa nakitom. Boža ističe da takav proces traje izuzetno dugo:

- Onaj ko poseduje ukradenu robu, ima tempiranu bombu u rukama. Oni su morali toga se otarase. Ideja da se dođe sa obale Sene je zapanjujuća. Najslabije je i čuvan taj deo, tu je bilo svega dve tri nadzorne kamere. Neposredno pred pljačku je doveden taj kran, njima treba mnogo vremena dok to postave, dok ih to digne - rekao je Boža Spasić i pojasnio:

- Mislim da je roba prebačena i mislim da je roba ostavljena u sasvim drugom pravcu nego što su oni otišli skuterima. Ima ih sigurno još mnogo koji su učestvovali u svemu ovome. Vi ne možete da uradite taj posao ako nemate nekog iznutra ko će vam reći kada se menja straža. Oni su blokirali čitav alarmni sistem muzeja. Roba je možda naručena, a možda je ukradena jer želi da se proda, a ako je to u pitanju onda je to veoma loše.

