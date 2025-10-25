Slušaj vest

Još tri mlade osobe su povređene, od kojih dve teško.

Tragedija se dogodila u Ulici Kristofora Kolumba, blizu Trga navigatora.

Saobraćajna nesreća je zaustavila saobraćaj na jednoj od glavnih gradskih arterija.

Prema prvim informacijama, u sudaru su učestvovali BMW serije 1 i Mini Cooper. Lokalna policija istražuje uzroke nesreće, a glavna sumnja je da se stravičan sudar dogodio tokom ilegalne trke.

Dvoje od troje povređenih je u veoma teškom stanju, a istraga je trajala satima kako bi se utvrdile sve okolnosti koje su dovele do ovog tragičnog ishoda.

Beatris Beluči je u martu napunila dvadeset godina. Ona je bila vatreni navijač Rome, igrala je odbojku i planirala da se bavi advokaturom.

U poslednjih nekoliko sati, mnogi se opraštaju od nje na njenoj Instagram stranici. Prijatelji je pamte kao "devojku sa divnom ličnošću".

Njen otac, Andrea Beluči, jedan je od osnivača Roma Volej Feminil, dok je njen brat Federiko radio kao saradnik u tom odbojkaškom klubu.