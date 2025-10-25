Slušaj vest

To tvrdi Oleksij Arestovič, bivši savetnik kancelarije predsednika Volodimira Zelenskog.

- Još uvek postoji potencijal (za mobilizaciju). Prvo, smanjenje starosne granice za mobilizaciju. Drugo, regrutovanje žena za neborbene specijalnosti i dobrovoljno prijavljivanje za borbene. Treće, pooštravanje mobilizacije- tvrdi on.

Prema njegovim rečima, ovo drugo bi moglo da ide "do ograđivanja jedne oblasti i njenog potpunog prečišćavanja. I, ako je potrebno, upadanja u stanove".

Oleksij Arestovič Foto: Alfredas Pliadis / Alamy / Alamy / Profimedia

Istovremeno, prema Arestoviču, mogli bi da izbiju "lokalizovani neredi", ali ako Zapad ne bude protiv pooštravanja mobilizacije, "onda se sve ove mere mogu sprovesti u žurbi".

- Kada se postavi pitanje o tome da li je front zaista probijen, Vrhovna rada će, bez obzira na buku, galamu i svađe, glasati za to - rekao je on.

Arestovič je poznat po često kontroverznim izjavama i napadima na predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog.

Zelenski je u maju ove godine uveo sankcije svom bivšem savetniku, koje uključuju i blokiranje njegove imovine u Ukrajini.

Sankcije prema Arestoviču uključuju oduzimanje državnih nagrada i drugih odlikovanja, prekid trgovinskih operacija i tranzita resursa, letova i transporta preko teritorije Ukrajine, pisala je agencija Unian.

Foto: Youtube/AP

Period primene sankcija je definisan na neodređeno vreme za pojedine tačke, a za druge na deset godina.

Arestovič je bio primoran da podnese ostavku u januaru 2023. godine zbog izjave da se urušila stambena zgrada u Dnjepropetrovsku zbog delovanja ukrajinskih PVO sistema, a ne ruske vojske.

Nakon te izjave, jedan deo ukrajinskih političara i vojnih lica okrivio je Arestoviča za veleizdaju, dok su drugi tvrdili da je vreme da podnese ostavku.