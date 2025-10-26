Slušaj vest

Reč je o Morimasi Hibinu, starom 69 godina, koji je u avgustu proslavio rođendan.

On je pao u jarak sa visine od oko sedam metara.

Uprkos brzoj intervenciji, spasavanje nije uspelo.

Vatrogasci su morali da forsiraju kapiju kako bi stigli do njega sa spoljne strane Panteona.

Uzrok nesreće još nije poznat.

Na mestu događaja bili su prisutni policija i gradska policija Rima.

(Kurir.rs/ANSA)

