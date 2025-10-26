Japanski turista poginuo je u Rimu nakon što je pao sa spoljnog zida Panteona.
Planeta
TURISTA PAO SA PANTEONA U RIMU: Nije mu bilo spasa uprkos brzoj reakciji policije
Reč je o Morimasi Hibinu, starom 69 godina, koji je u avgustu proslavio rođendan.
On je pao u jarak sa visine od oko sedam metara.
Uprkos brzoj intervenciji, spasavanje nije uspelo.
Vatrogasci su morali da forsiraju kapiju kako bi stigli do njega sa spoljne strane Panteona.
Uzrok nesreće još nije poznat.
Na mestu događaja bili su prisutni policija i gradska policija Rima.
(Kurir.rs/ANSA)
