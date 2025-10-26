DEČAK TRAGIČNO PREMINUO NEKOLIKO SATI NAKON ROĐENJA: Majka bila pozitivna na kokain
Njegova majka koristila je kokain tokom trudnoće.
Novorođenče je rođeno u 24. nedelji trudnoće - otprilike 16 nedelja pre termina - u kući njegove majke u Bilt Velsu, gradu u Velsu.
Uprkos brzom dolasku bolničara na lice mesta, bebino stanje se nije poboljšalo i kasnije je proglašena mrtvom u bolnici.
Na saslušanju pred mrtvozornikom rečeno je da je bebina mama bila pozitivna na kokain tokom trudnoće.
Mrtvozornica je na saslušanju rekla:
"Njegov dolazak je bio neočekivan i, nakon njegovog rođenja, hitne službe su pozvane i brzo su stigle. Uprkos njihovim najboljim naporima, nažalost, stanje bebe se nije poboljšalo i on je preminuo kasnije istog dana u bolnici"
Ona je dodala da je majka bebe bila pozitivna na upotrebu kokaina tokom trudnoće. Testiranje je pokazalo i da je majka bebe patila od infekcije amnionske tečnosti.
ije jasno u kojoj meri je svaki od ovih faktora doprineo njegovom prevremenom rođenju i smrti.
Kao medicinski uzrok smrti zabeležena je prematuritet prevremeni porođaj sa sekundarnim uzrocima infekcije amnionske tečnosti i izloženosti kokainu.
