Slušaj vest

Njegova majka koristila je kokain tokom trudnoće.

Novorođenče je rođeno u 24. nedelji trudnoće - otprilike 16 nedelja pre termina - u kući njegove majke u Bilt Velsu, gradu u Velsu.

Uprkos brzom dolasku bolničara na lice mesta, bebino stanje se nije poboljšalo i kasnije je proglašena mrtvom u bolnici.

Na saslušanju pred mrtvozornikom rečeno je da je bebina mama bila pozitivna na kokain tokom trudnoće.

Mrtvozornica je na saslušanju rekla:

"Njegov dolazak je bio neočekivan i, nakon njegovog rođenja, hitne službe su pozvane i brzo su stigle. Uprkos njihovim najboljim naporima, nažalost, stanje bebe se nije poboljšalo i on je preminuo kasnije istog dana u bolnici"

Ona je dodala da je majka bebe bila pozitivna na upotrebu kokaina tokom trudnoće. Testiranje je pokazalo i da je majka bebe patila od infekcije amnionske tečnosti.

ije jasno u kojoj meri je svaki od ovih faktora doprineo njegovom prevremenom rođenju i smrti.