Najmanje 250 ruskih vojnika nalazi se u Pokrovsku, gde učestvuju u uličnim borbama i ubijaju ukrajinske vojnike, posebno operatere dronova.

Logistika prema gradu je potpuno pod kontrolom ruskih dronova, što primorava ukrajinske branioce da pešače i do 15 kilometara do svojih položaja.

Situacija je opisana kao više nego kritična, saznaje Ukrajinska pravda od oficira dve brigade koje deluju u tom području.

Posle ukrajinske operacije čišćenja u julu, ruske snage su ponovo ušle u Pokrovsk sredinom avgusta. Od tada su uspostavile nekoliko uporišta u gradu i okolini - blizu železničke pruge, između Pokrovska i Krišina, i duž linije Dačenko-Novopavlivka-Gnativka. Upravo te grupe sada ubijaju ukrajinske vojnike unutar grada.

Dva oficira iz brigade koja brani grad potvrdila su da ruske trupe pucaju i ubijaju ukrajinske operatere dronova i ulaze u direktne sukobe sa artiljerijom i protivtenkovskim jedinicama.

Ukrajinske snage nastavljaju da drže položaje južno od Pokrovskog, iako je komunikacija sa njima svedena na minimum. Neki od ovih položaja nalaze se između ruskih linija, dok drugi, kako se saznaje, postoje samo na mapama - zauzeti su ranjenim vojnicima ili su potpuno napušteni. Ukrajinski branioci se suočavaju sa katastrofalnim nedostatkom pešadije.

„Logistika je najveći problem“

„Pešadija je praktično odsečena od komande. Čujemo ih na radiju i pokušavamo da im dostavimo vodu dronovima. Na položajima su već dva i po do tri meseca. Za našu brigadu, to je dugo vreme - inače rotiramo ljude. U samom Pokrovskom ima najmanje 250 Rusa, verovatno i više. Borbe se vode skoro na svakoj ulici; imamo žrtve svakog dana“, rekao je prvi oficir.

„Ne možemo evakuisati ranjenike - neki položaji u šumskim područjima su već pod neprijateljskom kontrolom. Jutros smo čudom uspeli da izvučemo dva pešadinca koji su stigli do predgrađa Pokrovskog, ali ih je pogodio dron sa FPV-om i obojica su u kritičnom stanju. Poslednji poginuli vojnik je težio 110 kg - trebalo je šest ljudi da ga nose, a četvorica su povredila leđa“, dodao je.

„Najveći problem je logistika. Deo puta možete preći vozilom, ali onda morate pešačiti 10-15 km, noseći municiju, dronove i zalihe. Čitavu rutu prate FPV dronovi putem optičkih vlakana. Ima mnogo lebdećih dronova i daljinski miniranih područja gde svakodnevno ginu vojnici. Robotski sistemi sa zemlje su stigli prekasno.“

Opasnost od okoline u Mirnogradu

Pogoršanje situacije u Pokrovsku direktno utiče i na susedni grad Mirnograd, jer ukrajinska logistika do njega vodi preko Pokrovska - rute snabdevanja duge 20 kilometara. Ukrajinske trupe su uočile ruske snage na severnoj ivici Mirnograda, preteći da će opkoliti branioce.

„Stvari se odvijaju po najgorem scenariju. Pokrovsk se prebrzo urušava, nismo to očekivali. Ima nekih od neprijatelja na severu Mirnograda, male grupe se infiltriraju sa juga, ali je ukupna situacija ipak bolja nego u Pokrovsku“, rekao je drugi oficir.

„Ali ako Pokrovsk padne, jedinice u Mirnogradu neće imati izlaza. Naša logistička ruta do Mirnograda je dugačka preko 20 km. Gotovo je nemoguće rotirati jedinice. Ne možemo izvući mrtve. Rusi pritiskaju iz pravca Rodinska; Červoni Liman je već pod njihovom kontrolom. Ljudi rade na granici izdržljivosti, potpuno svesni da se obruč steže“.

Situacija u Pokrovsku i Mirnogradu se pogoršava već mesecima i sada je dostigla kritičnu tačku. Ruske snage održavaju vazdušnu nadmoć, a dronovi FPV stalno patroliraju putevima, čekajući vozila, što logistiku čini gotovo nemogućom za ukrajinske jedinice. Oba grada su mesecima okružena ruskim dronovima, a krajem oktobra im preti potpuno okruženje na terenu.