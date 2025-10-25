Slušaj vest

Pijani vozač izazvao je tešku saobraćajnu nesreću na autoputu u kojoj su stradale sve osobe. Nakon sudara sa drugim vozilom, ljudi su ostali u automobilu, gde su od siline udara momentalno izgoreli u požaru.

Stravična saobraćajna nesreća dogodila se u subotu uveče na autoputu Pirn (A9) kod Lebringa u austrijskoj pokrajini Štajerska. Pijani 38-godišnji vozač iz okruga Lajbnic, koji je vozio prevelikom brzinom, direktno se zakucao u automobil iz Mađarske. Od siline udara vozilo je odmah planulo, a dvoje putnika izgorelo je u plamenu.

Alkohol, brzina i tragedija u sekundi

Prema policijskom saopštenju, Austrijanac star 38 godina bio je u znatno alkoholisanom stanju kada je prešao u suprotnu traku i udario u mađarski automobil koji je prevozio dvoje ljudi. Automobil je nakon sudara potpuno izgoreo, a putnici su ostali zarobljeni unutra. Nisu uspeli da se spasu.

Vozač koji je izazvao nesreću prošao je sa lakšim povredama. Zbog uviđaja i uklanjanja vozila autoput A9 je bio privremeno zatvoren, a uviđaj je trajao do ranih jutarnjih sati. Tužilaštvo u Gracu je naredilo obdukciju tela kako bi se potvrdio identitet stradalih, dok je veštak angažovan da utvrdi tačne okolnosti nesreće.

Vatrogasci nikada gori slučaj nisu imali

Komandir dobrovoljnog vatrogasnog društva Lebring, Gotfrid Rozencopf, opisao je prizor koji su zatekli na licu mesta kao jedan od najtežih u karijeri.

„Prva prijava je glasila da je osoba zarobljena u zapaljenom automobilu. Kada smo stigli, mali automobil je bio potpuno deformisan i u plamenu. Nakon što smo ugasili vatru, shvatili smo da se unutra nalazi i druga osoba“, rekao je Rozencopf za lokalne medije.

Vidno potresen, komandir je dodao:

„Probudite se i trčite da pomognete, ali kada stignete — shvatite da ništa više ne možete da uradite. Onda se samo pitate da li ste mogli stići ranije.“

Težak zadatak i za spasioce

Nakon stravične scene, vatrogasci su odmah započeli psihološku podršku među članovima tima, posebno mlađima koji su prvi put prisustvovali tragediji tog razmera. Rozencopf je naglasio da će razgovori i unutrašnje suočavanje sa traumom biti nastavljeni i tokom dana.

„Saradnja sa policijom, Crvenim krstom i drugom jedinicom iz Lebringa bila je besprekorna. Hvala svima koji su dali sve od sebe u ovako teškoj noći“, zaključio je komandir.