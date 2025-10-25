Slušaj vest

Timoti Melon, povučeni milijarder i najveći finansijski podržavalac američkog predsednika Donalda Trampa, je anonimni privatni donator koji je dao 130 miliona dolara kako bi pomogao da pripadnici vojske dobiju plate tokom blokade federalne vlade, objavio je Njujork tajms, pozivajući se na dve osobe upoznate sa situacijom.

Tramp je objavio donaciju u četvrtak uveče, ali je odbio da imenuje osobu koja je obezbedila sredstva, nazivajući ga samo „patriotom“ i prijateljem.

Ubrzo nakon što je u petak napustio Vašington, Tramp je ponovo odbio da identifikuje Melona dok je razgovarao sa novinarima u avionu na putu za Maleziju, rekavši samo da je to „veliki američki građanin“ i „značajan čovek“.

„On ne želi publicitet, više voli da mu se ime ne pominje, što je prilično neobično u svetu iz kog dolazim, jer u svetu politike želite da se vaše ime pominje“, rekao je Tramp.

Bela kuća je odbila da to komentariše, a višestruki pokušaji da se dođe do Melona i njegovih predstavnika bili su neuspešni.

Melon je dugogodišnji je podržavalac Trampa i dao je desetine miliona dolara grupama koje podržavaju njegovu kampanju, a prošle godine je donirao 50 miliona dolara, što je bio jedan od najvećih pojedinačnih priloga ikada zvanično registrovanih.

Unuk bivšeg ministra finansija Endrua V. Melona, nije bio istaknuti republikanski donator dok Tramp nije prvi put izabran za predsednika, ali je poslednjih godina uložio stotine miliona dolara u podršku Trampu i Republikanskoj stranci.

Pentagon je saopštio da je prihvatio donaciju u skladu sa „opštim ovlašćenjem za prihvatanje poklona“.

„Donacija je data pod uslovom da se koristi za nadoknadu troškova plata i beneficija pripadnika službe“, rekao je glavni portparol Pentagona Šon Parnel.

Ostaje nejasno u kojoj meri bi ta donacija pomogla da se isplate plate za više od 1,3 miliona aktivnih vojnika, jer obezbeđuje samo 100 dolara po pripadniku službe.