Predsednik Venecuele Nikolas Maduro optužio je Sjedinjene Američke Države za "izmišljanje novog rata" pošto je Vašington naredio slanje najvećeg ratnog broda na svetu, USS Džerald Ford, u Karipsko more.

Slanje ovog nosača aviona, koji može da nosi do 90 letelica, predstavlja značajno povećanje američke vojne moći u regionu, piše BBC Verify.

SAD tvrde da je ovaj potez deo borbe protiv trgovaca drogom i već su izvele 10 vazdušnih napada na plovila u tom području.

Američki predsednik Donald Tramp optužio je Madura da je vođa narko-kartela, što Maduro odlučno poriče.

U Venecueli raste strah da je američko vojno jačanje zapravo usmereno na svrgavanje dugogodišnjeg Trampovog protivnika sa vlasti. SAD, uz mnoge druge države, ne priznaju Madura kao legitimnog vođu Venecuele nakon izbora 2024. godine, koje su smatrale neslobodnim i nepoštenim.

Nosač aviona "Džerald Ford" Foto: ABACA / Abaca Press / Profimedia

Tramp najavljuje nove akcije

Pentagon je juče potvrdio da će nosač USS Gerald R. Ford biti poslat u područje odgovornosti Južnog zapovedništva SAD-a, koje obuhvata Srednju i Južnu Ameriku i Karibe.

Portparol Šon Parnel izjavio je da će dodatne snage "poboljšati i dopuniti postojeće sposobnosti za ometanje trgovine narkoticima te oslabiti i razbiti transnacionalne kriminalne organizacije".

Maduro je u svom obraćanju optužio SAD da traže "novi večni rat".

"Obećali su da se više nikada neće upuštati u rat, a sada izmišljaju rat", poručio je putem državnih medija.

Slanje nosača aviona obezbeđuje resurse za potencijalne napade na ciljeve na kopnu.