Ukrajina očekuje da će dobiti 150 aviona "gripen" od Švedske, od kojih bi prvi trebalo da stignu sledeće godine, izjavio je danas ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

"Zajedno sa Švedskom, Ukrajina će značajno povećati svoju borbenu avijaciju. Sporazum sa Švedskom o borbenim avionima 'gripen' predstavlja istorijski korak, i to je dobar izbor. Računamo na 150 takvih aviona za Ukrajinu, a prvi bi trebalo da stignu sledeće godine", rekao je Zelenski u objavi na Fejsbuku, prenosi Ukrinform.

On je kazao da su avioni "gripen" deo bezbednosnih garancija Ukrajine.

"Takve ratne vazduhoplovne snage moći će stoprocentno da štite naše nebo. I tako veliki sporazum o borbenoj avijaciji nikada nije potpisan za Ukrajinu. Istorijsko dostignuće. Radimo na tome da ga u potpunosti sprovedemo", kazao je Zelenski.