Planeta
POLICIJA U KUĆI ZATEKLA 3 TELA, U DVORIŠTU POVREĐEN MUŠKARAC Stravičan prizor u Nemačkoj, policija pokušava da razreši slučaj
U nemačkom gradu Solmsu, u saveznoj pokrajini Hesen, policija je oko 11 sati primila dojavu za hitne slučajeve.
Po dolasku na lice mesta, policijske patrole su u dvorištu kuće zatekle povređenog muškarca sa povredama glave, koga je hitna pomoć odmah prevezla u bolnicu.
Tokom pretresa kuće, policajci su naišli na jeziv prizor – tri osobe su ležale bez znakova života.
Za sada nisu poznati detalji ovog slučaja, niti okolnosti pod kojima se sve odigralo.
Kurir/Bild
