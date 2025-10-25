Slušaj vest

U nemačkom gradu Solmsu, u saveznoj pokrajini Hesen, policija je oko 11 sati primila dojavu za hitne slučajeve.

Po dolasku na lice mesta, policijske patrole su u dvorištu kuće zatekle povređenog muškarca sa povredama glave, koga je hitna pomoć odmah prevezla u bolnicu.

Tokom pretresa kuće, policajci su naišli na jeziv prizor – tri osobe su ležale bez znakova života.

Za sada nisu poznati detalji ovog slučaja, niti okolnosti pod kojima se sve odigralo.

Kurir/Bild

