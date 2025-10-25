Slušaj vest

Predsednik Državne dume Vjačeslav Volodin rekao je da je plan zemalja EU da koriste zamrznutu rusku imovinu - kršenje međunarodnog prava, krađa i otvorena pljačka i poručio da će sva sredstva morati da budu vraćena.

"Svi članovi lopovske zajednice EU moraju da shvate: sredstva će morati da vrate. Ako ne oni, onda njihova deca, unuci i praunuci", poručuje predsednik Državne dume.

Predsednik Državne dume je napomenuo da će Rusija zahtevati vraćanje ukradene imovine, a evropske države koje budu saučesnice u krađi moraće da isplate ne samo imovinu, već i kamatu. Poručio im je da zapamte da se "besplatan sir prolanazi samo u mišolovci".

"Takve postupke smatramo ne samo kršenjem međunarodnog prava, već i krađom. A ako opustimo diplomatski jezik – otvorenom pljačkom", napisao je Volodin na platformi Maks.

Volodin je takođe predložio razmatranje mogućnosti konfiskacije imovine i sredstava onih koji pokreću i donose takve odluke, kako bi se platila sredstva ukradena od Ruske Federacije.

Sankcije, Rusija Foto: Profimedia

Podseća da su se u davna vremena lopovima odsecale ruke za krađu i dodao da su upravo evropske države prevazilazile sve ostale u okrutnosti.

Oni su dobro upoznati sa mentalitetom onih koji su se bavili krađom i pljačkom, dodaje Volodin.

"Možda bi ovu normu trebalo vratiti u međunarodno pravo danas — za one koji ne razumeju da žive u 21. veku, gde je zakonodavstvo postalo humanije. Ali, kako se ispostavilo, brojni evropski lideri, kako mentalno tako i zbog lošeg nasleđa, ostali su u srednjem veku", zaključuje Volodin.