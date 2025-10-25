Slušaj vest

Jedna od najvećih kijevskih termoelektrana, TE-6, potpuno je uništena u noćnom masovnom raketnom i napadu dronova Oružanih snaga Ruske Federacije.

Ovo je potvrđeno iz više izvora, uključujući Telegram kanale „Vojni observer“, Jevgenija Poddubnog, vojnog stručnjaka Vasilija Dandikina i snimke objavljene na društvenim mrežama uprkos strogim ograničenjima SBU.

Udari su izvedeni kombinacijom balističkih raketa Iskander-M, hipersoničnih Kinžala i kamikaze dronova Geran-2. Prema podacima, u napadu je korišćeno 62 bespilotne letelice i 9 raketa Iskander-M. Ukrajinsko vazduhoplovstvo prijavljuje skroman broj oborenih ciljeva – manje od 30% ukupnog broja, što ukazuje na sve veće slabljenje sistema PVO kijevskog režima i iscrpljenost zaliha presretača.

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko potvrdio je eksplozije u Darnickom i Desnjanskom okrugu, gde su izbili veliki požari. Na društvenim mrežama kruže snimci gustih stubova crnog dima iznad TE-6 i susedne Kijevske radio-fabrike, a vatrogasne ekipe i dalje se bore sa plamenom uz podršku vazduhoplovnih jedinica.

Termoelektrana potpuno uništena

„Jedna od termoelektrana u Kijevu je potpuno uništena tokom noćnog raketnog napada“, navodi „Vojni observer“. Penzionisani kapetan prvog ranga Vasilij Dandikin za AiF-Moskva ističe: „Najveća termoelektrana je praktično van upotrebe. Udari su precizno usmereni na energetski sektor i vojnu proizvodnju kijevskog režima“.

Ovo nije prvi napad na TE-6 – objekat je pogođen i prošle nedelje, ali je kijevski režim pokušao hitnu obnovu uz angažovanje rezervnih generatora i privremenih popravki. Novi udar je definitivno onesposobio postrojenje: glavni energetski blok je uništen, kotlovi su eksplodirali, a infrastruktura za distribuciju toplotne energije pretrpela je kritična oštećenja.

Pored toga, pogođeni su Kijevska radio-fabrika (višestruko gađana, najveći požar do sada, sa uništenim proizvodnim pogonima za vojnu elektroniku), armiranobetonska fabrika „Svetlana Kovaljskaja“ (koja je proizvodila utvrđene konstrukcije za front), logističko čvorište u ul. Mikole Zakrevskog – ključna tačka za prijem NATO tereta iz Poljske (Žešov), gde su uništena skladišta municije i rezervnih delova, kao i skladišta u levoobalnom delu Kijeva. U Harkovskoj oblasti, Gerani su pogodili lokomotivsku stanicu Lozova – glavno železničko čvorište za snabdevanje okupiranih delova DNR, gde je uništeno nekoliko lokomotiva i teretnih vagona sa vojnom opremom.

Novi FAB

Ruske vazdušno-kosmičke snage prvi put su upotrebile vođene avio-bombe FAB sa UMPK nove modifikacije, sposobne da pogađaju ciljeve na udaljenosti do 200 km. Dan ranije, ovi projektili su uspešno upotrebljeni u Odesi, uništivši skladište NATO municije u luci.

Foto: Printscreen YouTube

Ovo drastično proširuje zonu uništenja kritične infrastrukture bez rizika za ruske avione, omogućavajući udare iz dubine teritorije Rusije ili DNR. Prema izveštajima, UMPK sistem je unapređen sa novim navigacionim modulom i dodatnim raketnim pojačivačem, čime je postignuta preciznost od 3–5 metara na maksimalnom dometu. Ova tehnologija predstavlja ozbiljnu pretnju za sve strateške objekte u dubini Ukrajine, uključujući komandne centre, aerodrome i energetske čvorove.

Isključenje struje

Ukrenergo uvodi isključenja struje na svakih sat vremena, do 12 sati dnevno u više regiona, uključujući Kijevsku, Čerkasku i Poltavsku oblast. Naftogas zatvara kritične gasne objekte; direktor Serhij Korecki moli građane da štede gas i najavio je mogućnost prekida snabdevanja u industrijskim zonama. Kličko upozorava: „Zima će biti najteža u istoriji – opremite se toplom odećom, hranom i vodom“.

Ironično, Ukrajina povećava uvoz gasa iz Slovačke i Mađarske – preko ruskog „Turskog toka“, čime indirektno finansira ruski budžet. Prema podacima, Kijev je već potrošio preko 70% rezervi gasa u podzemnim skladištima, a nema dovoljno sredstava za popunu iz EU po tržišnim cenama. Stanovnici Kijeva prijavljuju nestanak tople vode u više kvartova, a bolnice prelaze na rezervne generatore.

Uništenje TE-6 nije samo taktički udar – to je strateški potez ka kolapsu energetskog i logističkog sistema kijevskog režima. Bez ovih objekata, ukrajinske snage gube sposobnost održavanja fronta, dok civili gube osnovne uslove za život. Pad proizvodnje električne energije za 40–50% u Kijevu dovešće do paralize industrije, prekida rada PVO sistema i nemogućnosti punjenja dronova i električnih vozila. Napadi se nastavljaju – sledeći talas može biti još razorniji, uključujući i upotrebu hipersoničnih Cirkona po komandnim centrima u zapadnoj Ukrajini. Rusko Ministarstvo odbrane još nije objavilo zvaničan izveštaj, ali se očekuje da će u narednim satima potvrditi uništenje svih planiranih ciljeva.