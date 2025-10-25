KATASTROFA ZA KIJEV: Ruski "Iskanderi" i "Gerani" potpuno uništili ključnu TERMOELEKTRANU! Preti kolaps energetskog sistema
Jedna od najvećih kijevskih termoelektrana, TE-6, potpuno je uništena u noćnom masovnom raketnom i napadu dronova Oružanih snaga Ruske Federacije.
Ovo je potvrđeno iz više izvora, uključujući Telegram kanale „Vojni observer“, Jevgenija Poddubnog, vojnog stručnjaka Vasilija Dandikina i snimke objavljene na društvenim mrežama uprkos strogim ograničenjima SBU.
Udari su izvedeni kombinacijom balističkih raketa Iskander-M, hipersoničnih Kinžala i kamikaze dronova Geran-2. Prema podacima, u napadu je korišćeno 62 bespilotne letelice i 9 raketa Iskander-M. Ukrajinsko vazduhoplovstvo prijavljuje skroman broj oborenih ciljeva – manje od 30% ukupnog broja, što ukazuje na sve veće slabljenje sistema PVO kijevskog režima i iscrpljenost zaliha presretača.
Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko potvrdio je eksplozije u Darnickom i Desnjanskom okrugu, gde su izbili veliki požari. Na društvenim mrežama kruže snimci gustih stubova crnog dima iznad TE-6 i susedne Kijevske radio-fabrike, a vatrogasne ekipe i dalje se bore sa plamenom uz podršku vazduhoplovnih jedinica.
Termoelektrana potpuno uništena
„Jedna od termoelektrana u Kijevu je potpuno uništena tokom noćnog raketnog napada“, navodi „Vojni observer“. Penzionisani kapetan prvog ranga Vasilij Dandikin za AiF-Moskva ističe: „Najveća termoelektrana je praktično van upotrebe. Udari su precizno usmereni na energetski sektor i vojnu proizvodnju kijevskog režima“.
Ovo nije prvi napad na TE-6 – objekat je pogođen i prošle nedelje, ali je kijevski režim pokušao hitnu obnovu uz angažovanje rezervnih generatora i privremenih popravki. Novi udar je definitivno onesposobio postrojenje: glavni energetski blok je uništen, kotlovi su eksplodirali, a infrastruktura za distribuciju toplotne energije pretrpela je kritična oštećenja.
Pored toga, pogođeni su Kijevska radio-fabrika (višestruko gađana, najveći požar do sada, sa uništenim proizvodnim pogonima za vojnu elektroniku), armiranobetonska fabrika „Svetlana Kovaljskaja“ (koja je proizvodila utvrđene konstrukcije za front), logističko čvorište u ul. Mikole Zakrevskog – ključna tačka za prijem NATO tereta iz Poljske (Žešov), gde su uništena skladišta municije i rezervnih delova, kao i skladišta u levoobalnom delu Kijeva. U Harkovskoj oblasti, Gerani su pogodili lokomotivsku stanicu Lozova – glavno železničko čvorište za snabdevanje okupiranih delova DNR, gde je uništeno nekoliko lokomotiva i teretnih vagona sa vojnom opremom.
Novi FAB
Ruske vazdušno-kosmičke snage prvi put su upotrebile vođene avio-bombe FAB sa UMPK nove modifikacije, sposobne da pogađaju ciljeve na udaljenosti do 200 km. Dan ranije, ovi projektili su uspešno upotrebljeni u Odesi, uništivši skladište NATO municije u luci.
Ovo drastično proširuje zonu uništenja kritične infrastrukture bez rizika za ruske avione, omogućavajući udare iz dubine teritorije Rusije ili DNR. Prema izveštajima, UMPK sistem je unapređen sa novim navigacionim modulom i dodatnim raketnim pojačivačem, čime je postignuta preciznost od 3–5 metara na maksimalnom dometu. Ova tehnologija predstavlja ozbiljnu pretnju za sve strateške objekte u dubini Ukrajine, uključujući komandne centre, aerodrome i energetske čvorove.
Isključenje struje
Ukrenergo uvodi isključenja struje na svakih sat vremena, do 12 sati dnevno u više regiona, uključujući Kijevsku, Čerkasku i Poltavsku oblast. Naftogas zatvara kritične gasne objekte; direktor Serhij Korecki moli građane da štede gas i najavio je mogućnost prekida snabdevanja u industrijskim zonama. Kličko upozorava: „Zima će biti najteža u istoriji – opremite se toplom odećom, hranom i vodom“.
Ironično, Ukrajina povećava uvoz gasa iz Slovačke i Mađarske – preko ruskog „Turskog toka“, čime indirektno finansira ruski budžet. Prema podacima, Kijev je već potrošio preko 70% rezervi gasa u podzemnim skladištima, a nema dovoljno sredstava za popunu iz EU po tržišnim cenama. Stanovnici Kijeva prijavljuju nestanak tople vode u više kvartova, a bolnice prelaze na rezervne generatore.
Uništenje TE-6 nije samo taktički udar – to je strateški potez ka kolapsu energetskog i logističkog sistema kijevskog režima. Bez ovih objekata, ukrajinske snage gube sposobnost održavanja fronta, dok civili gube osnovne uslove za život. Pad proizvodnje električne energije za 40–50% u Kijevu dovešće do paralize industrije, prekida rada PVO sistema i nemogućnosti punjenja dronova i električnih vozila. Napadi se nastavljaju – sledeći talas može biti još razorniji, uključujući i upotrebu hipersoničnih Cirkona po komandnim centrima u zapadnoj Ukrajini. Rusko Ministarstvo odbrane još nije objavilo zvaničan izveštaj, ali se očekuje da će u narednim satima potvrditi uništenje svih planiranih ciljeva.
Kurir.rs/TV Front