Levičarska nezavisna kandidatkinja Ketrin Konoli (68) ubedljivo je pobedila na predsedničkim izborima u Irskoj, a rezultat posle prebrojanih dve trećine glasačkih listića pokazao je da je ona osvojila 64 odsto glasova.

Članovi vladajućih stranaka Fiana Fejl i Fine Gejl priznali su da je Konoli "praktično obezbedila pobedu", prenosi Gardijan.

Njena protivnica na izborima Heder Hemfris (62), koja se kandidovala za stranku Fine Gejl, osvojila je 29 odsto glasova, prema preliminarnim rezultatima.

Džim Gevin (54), kandidat za stranku Fianu Fejl, koji se povukao iz kampanje, ali čije je ime ostalo na glasačkom listiću, osvojio je sedam odsto glasova.

Predsednička funkcija je uglavnom ceremonijalna, ali trijumf Konolijeve se ocenjuje kao ukor vladi desnog centra, piše londonski list.

Preliminarni rezultati pokazali su i da je na izborima bilo 13 odsto nevažećih glasačkih listića, što je istorijski maksimum koji se smatra odrazom nezadovoljstva građana ograničenim izborima.

Procenjeno je da na izbore izašlo oko 40 odsto od 3,6 miliona birača sa pravom glasa.

