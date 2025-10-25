Planeta
JAK ZEMLJOTRES POGODIO GRČKU Epicentar kod Krita
Zemljotres magnitude 3,2 stepena po rihterovoj skali zabeležen je danas u subotu, 25. oktobra 2025. godine u 19:51 časova, na području Krita, najvećeg ostrva u Grčkoj.
Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 35.0381 i dužine 26.8002, istočno od grada Herakliona.
Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 13.3 kilometara ispod površine zemlje.
Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.
