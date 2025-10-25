Slušaj vest

Rešenje za rat u Ukrajini moglo bi se pronaći „prilično brzo“ ako se reše tri ključna pitanja za Rusiju, rekao je Kiril Dmitrijev, specijalni izaslanik Kremlja i izvršni direktor Ruskog fonda za direktna ulaganja.

Dmitrijev trenutno boravi u poseti Sjedinjenim Američkim Državama.

Tri ključna pitanja za Moskvu

Dmitrijev je za Foks njuz rekao da „SAD, Ukrajina i Rusija razumeju kakvo rešenje može biti i nadamo se da će biti postignuto u razumnom vremenskom roku“. Kada ga je novinar pitao da pojasni o kakvom rešenju govori, Dmitrijev je pomenuo tri elementa.

„Pre svega, prilično sam fokusiran na ekonomiju i investicije i celokupne odnose sa SAD i obezbeđivanje dijaloga, ali mislim da postoji samo nekoliko elemenata. Jedan od njih su bezbednosne garancije za Ukrajinu, a Rusija je otvorena za bezbednosne garancije za Ukrajinu“.

Definitivno postoji teritorijalno pitanje, gde postoji rusko stanovništvo, rusko stanovništvo koje su ukrajinske snage napale čak i pre nego što je sukob počeo.

A onda je tu i celokupno pitanje neutralnosti Ukrajine, što je važno za bezbednost Rusije. Dakle, zapravo, nema toliko pitanja na stolu, i u osnovi, razumevanjem kako se ona mogu rešiti diplomatskim putem, rešenje se zapravo može pronaći prilično brzo“.

Pohvale za Trampa i mogući sastanak

Dmitrijev je takođe iskoristio priliku da pohvali američkog predsednika Donalda Trampa, ističući napredak postignut u rešavanju sukoba tokom njegovog mandata.

„Prvo, predsednik Tramp je izbegao eskalaciju u Treći svetski rat. Drugo, postigao je prvi prekid vatre u vezi sa termalnom i energetskom infrastrukturom koju smo imali. I treće, zaista je razumeo ruski stav“, rekao je izaslanik Kremlja.

U razgovoru za CNN, Dmitrijev je dodao da će se sastanak između Trampa i ruskog lidera Vladimira Putina održati, ali verovatno kasnije. „Mislim da je sastanak odložen - naše diplomate treba dobro da ga pripreme“, rekao je.

Takođe je pohvalio Zelenskog.

„Veliki je potez predsednika Volodimira Zelenskog to što već priznaje da su to borbene linije“, rekao je Dmitrijev. „Znate, njegov prethodni stav je bio da Rusija treba potpuno da ode, tako da zapravo mislim da smo prilično blizu diplomatskom rešenju koje se može postići“.

Kontekst posete

Podsetimo da je juče, 24. oktobra, Dmitrijev stigao u Sjedinjene Američke Države na „zvanične“ razgovore. Njegov dolazak usledio je nakon uvođenja sankcija ruskom naftnom sektoru i otkazivanja samita između Trampa i Putina koji je trebalo da se održi u Mađarskoj. Dmitrijev je tvrdio da su Rusija, SAD i Ukrajina blizu diplomatskog rešenja koje bi okončalo rat.