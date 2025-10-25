Slušaj vest

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da će se sa ruskim liderom Vladimirom Putinom sastati ukoliko bude izvesno postizanje dogovora o Ukrajini.

„Moramo biti sigurni da ćemo postići dogovor. Ne nameravam da trošimo vreme uzalud. Sa Vladimirom Putinom uvek sam imao odlične odnose“, naglasio je Tramp, odgovarajući na pitanje pod kojim uslovima bi ponovo zakazao sastanak.

Istovremeno, šef Ruskog fonda za direktne investicije i specijalni izaslanik predsednika Rusije Kiril Dmitrijev u intervjuima američkim TV mrežama izrazio je uverenje da će pregovori Putina i Trampa svakako biti održani, verovatno kasnije, ukazujući da je Moskva zainteresovana da se sukob u Ukrajini okonča što pre, ali isključivo uz uvažavanje interesa Rusije.

Prema njegovim rečima, paket rešavanja ukrajinskog pitanja obuhvata pitanje teritorija, vojna neutralnost Ukrajine i bezbednosne garancije.

Tramp je u četvrtak saopštio da se susret u Budimpešti odlaže, iako je o njemu postignut načelni dogovor u telefonskom razgovoru prošle nedelje, dodajući da namera da se sastanak održi ostaje.

Moskva je više puta isticala da su dijalog i mirno rešenje mogući samo na realnim osnovama i uz garancije koje će sprečiti da ukrajinska teritorija bude poligon NATO za pretnju Rusiji.

Kurir.rs/Agencije

