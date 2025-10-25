Slušaj vest

Ukrajinski vojnici iz 28. mehanizovane brigade zarobili su svog prvog ratnog zarobljenika.

Reč je o ruskom saboteru čiji je zadatak bio da vodi diverzantsko-izviđačke grupe u grad Kostjantinovku u Donjeckoj oblasti, saopštila je 28. mehanizovana brigada u video-snimku objavljenom na Jutjubu.

"Zarobljenik nije običan vojnik. Ovo je Oleg, neprijateljski saboter koji je trebalo da vodi ruske grupe u sam grad. Trebalo je da pripremi teren za invaziju iznutra. Nije uspeo. Zarobljen je i time su osujećeni planovi okupatora da ojačaju svoje snage u Kostjantinovki. Ironijom sudbine, topništvo, koje obično udara izdaleka, ovog puta je delovalo iz neposredne blizine", naveli su oni.

Kako je zarobljen

Na snimku ukrajinski vojnici pričaju kako su krenuli po dron i na udaljenosti od oko kilometar uočili čoveka u ruskoj uniformi koji ih isprva nije video. Kada su mu se približili, Rus se pretvarao da je borac Azova, ali ga je razotkrio naglasak kada su od njega zatražili da izgovori reč "Palianica".

Reč je o vrsti ukrajinskog hleba koju Rusi teško pravilno izgovaraju, zbog čega se od početka invazije koristi kao test za identifikaciju ruskih vojnika i sabotera. Nakon što je uperio pušku u ukrajinskog vojnika, drugi vojnik ga je ranio u nogu i zarobio.

Zarobljeniku, koji je rekao da se zove Oleg i da je iz ruskog grada Penze, pružena je hrana i medicinska pomoć.

Kurir.rs/Agencije

