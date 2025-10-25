Slušaj vest

Zemljotres jačine 4 stepena po Rihterovoj skali pogodio je večeras, u subotu 25. oktobra 2025. godine, područje južne Italije u 21.49 časova.

Epicentar potresa registrovan je istočno od Napulja, u blizini Avelina, na lokaciji sa geografskim koordinatama 40.9552 stepeni severne širine i 14.8105 stepeni istočne dužine.

Kako navodi Evropsko-mediteranski seizmološki centar, hipocentar se nalazio na dubini od oko 14,1 kilometar ispod Zemljine površine.

Nadležne službe prate situaciju, a do sada nema informacija o eventualnim povređenima ili pričinjenoj materijalnoj šteti.

Kurir.rs

