Bivša potpredsednica SAD Kamala Haris izjavila je da razmatra ponovnu kandidaturu za predsednicu.

U intervjuu za BBC, Haris je rekla da je moguće da će jednog dana biti predsednica i da je uverena da će u budućnosti na čelu države biti žena.

Ona je prošle godine na izborima izgubila od trenutnog predsednika SAD Donalda Trampa, kojeg je nazvala tiraninom, istakavši da su se njena upozorenja tokom kampanje, da će se ponašati kao fašista i vladati autoritarno, potvrdila kao tačna.

Haris je rekla da još nije donela odluku, ali da svoju budućnost vidi u politici.

"Nisam završila. Čitavu karijeru sam provela u službi i to mi je u kostima", rekla je bivša potpredsednica.

Oštro je kritikovala biznismene i institucije u Americi koji su se, po njenom mišljenju, prelako poklonili zahtevima predsednika.

Bela kuća odbila je da komentariše njene izjave.

"Kada je Kamala Haris izgubila izbore ubedljivo, trebalo je da shvati nagoveštaj - američki narod ne mari za njene apsurdne laži", rekla je portparolka Abigejl Džekson.

