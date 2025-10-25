Poznat i pod nadimcima "Brat Vang", "Pančo" i "Hehe"

Poznat i pod nadimcima "Brat Vang", "Pančo" i "Hehe"

Slušaj vest

Jedan od najtraženijih svetskih begunaca, kineski državljanin Ži Dong Žang, ponovo je uhapšen nakon smelog bega.

On je izručen Sjedinjenim Američkim Državama gde ga čekaju teške optužbe za trgovinu drogom i pranje novca.

Kubanska vlada potvrdila je juče kasno uveče da ga je predala meksičkim vlastima, nakon čega je usledilo njegovo konačno izručenje SAD, piše BBC.

Ko je "Brat Vang"?

Ži Dong Žang, poznat i pod nadimcima "Brat Vang", "Pančo" i "Hehe", prema podacima Ministarstva pravde SAD, organizovao je ogromnu međunarodnu mrežu za trgovinu fentanilom i pranje novca koja se protezala od Kine, preko Meksika, do SAD.

Američki tužioci i meksičko državno tužilaštvo smatraju ga ključnim igračem u globalnoj trgovini drogom. Tvrde da je oprao milione dolara za zloglasne kartele Sinaloa i Halisko nova generacija (CJNG).

- Brat Vang može se smatrati ključnom vezom između meksičkih kartela i kineskih hemijskih kompanija u nabavci prekursorskih hemikalija za fentanil - rekao je bivši agent DEA-e Majk Vidžil.

Dodao je da je, takođe, bio ključan i u pretvaranju novca od droge u kriptovalute. Ako bude osuđen, Žanga verovatno čeka ista sudbina kao i druge narko-bosove poput Hoakina "El Čapa" Guzmana - doživotni zatvor u strogo čuvanom američkom zatvoru.

Filmski beg i srećna okolnost

No, priča o tome kako je "Brat Vang" uopšte završio u Havani je neverovatna. Sve je počelo bekstvom iz kućnog pritvora u Meksiko Sitiju, navodno kroz rupu u zidu, nakon čega je privatnim avionom pobegao na Kubu u neuspešnom pokušaju da stigne do Rusije.

Žang je prvi put uhapšen u Meksiko Sitiju u oktobru 2024. godine. Iako je prvobitno bio u zatvoru sa maksimalnim obezbeđenjem, sudija mu je odobrio kućni pritvor, odluku koju je meksička predsednica Klaudija Šejnbaum nazvala "skandaloznom".

Neuspešan dolazak u Rusiju

Po dolasku na Kubu u julu ove godine, Žang je planirao da ode u zemlju koja nema sporazum o ekstradiciji sa SAD.

Uspeo je da obezbedi mesto na direktnom letu iz Havane za Moskvu koristeći lažna dokumenta. Međutim, lažni dokumenti nisu prošli proveru ruskih imigracionih vlasti.

Navodno ne shvatajući u potpunosti koga drže, Rusi su ga nakon kratkog zadržavanja jednostavno vratili na Kubu. Pri drugom sletanju u Havanu, kubanske bezbednosne službe su već znale njegov pravi identitet.

Bezbednosni analitičari veruju da su ga vlasti na Kubi držale nekoliko meseci kako bi ga detaljno ispitali pre nego što su ga poslale nazad u Meksiko. Meksički sekretar za javnu bezbednost, Omar Harfuč, brzo se zahvalio Kubi na saradnji, koja je Meksiko poštedela sramote zbog još jednog odbeglog poznatog zatvorenika.

Politička pozadina i saradnja

Kao i uvek nakon hapšenja velikog narko-bosa, postavlja se pitanje hoće li njegova smena uticati na globalnu trgovinu drogom. Prema Vigilu, to pitanje može biti irelevantno jer je Žang već godinu dana bio van igre - u zatvoru, kućnom pritvoru ili bekstvu.

- To neće imati stvarnog uticaja jer karteli već imaju pojedince koji rade za njih i koji mogu početi da zamenjuju "Brata Vanga" - rekao je Vigil.

- Čak i u slučaju El Čapa Guzmana, koji je bio mnogo veća figura, to nije imalo uticaja na globalnu trgovinu drogom - tvrdi on.

Izručenje dolazi u vreme povećanog pritiska američkog predsednika Donalda Trampa na meksičku predsednicu Šejnbaum da učini više u borbi protiv trgovine fentanilom.

Administracija Klaudije Šejnbaum odgovorila je značajnim povećanjem zaplena droge i izručenjem desetina članova kartela u SAD, uključujući i zvučna imena poput Rafaela Kara Kintera, traženog zbog ubistva agenta DEA 1985. godine.