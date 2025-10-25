Slušaj vest

Desetine hiljada ljudi protestovalo je u subotu u španskom gradu Valensiji, pozivajući konzervativnog regionalnog lidera Karlosa Masona da podnese ostavku zbog njegovih postupaka tokom velikih poplava u kojima je pre godinu dana poginulo 229 ljudi.

Noseći transparente sa porukama poput „Mazon u zatvor“ i skandirajući „Nisu umrli, ubijeni su“, demonstranti su ispunili centar Valensije po 12. put otkako su se poplave dogodile pre skoro tačno godinu dana.

Foto: BIEL ALINO/EFE

Na protestima se okupilo više od 50.000 ljudi, javlja AFP.

„Izgubio sam sve“

„Izgubila sam sve, ali ono što je važno nisu materijalni gubici, već ljudski gubici. A oni su mogli biti izbegnuti“, rekla je Kristina Guzman Trabero (71) za Rojters. „I ovde tražimo pravdu. Ne želimo ništa drugo“.

Foto: BIEL ALINO/EFE

Stanovnici pogođenih područja optužuju regionalnu vladu da je prekasno izdala upozorenje nakon što su zgrade već bile pod vodom, a mnogi ljudi se udavili u najkatastrofalnijoj poplavi u Evropi od 1967. godine.

Sudska istraga o hitnim intervencijama usled poplava je u toku. U četvrtak je lokalni novinar koji je ručao sa Mazonom na dan poplava - 29. oktobra 2024. godine - pozvan na sud.

Španske vlasti su u četvrtak saopštile da je telo 56-godišnjeg muškarca pronađeno zakopano u blatu godinu dana nakon što ga je odnela voda.

Katastrofalne poplave uzrokovane su destruktivnim vremenskim sistemom, lokalno poznatim kao DANA, u kojem se hladni i topli vazduh susreću stvarajući snažne kišne oblake, obrazac za koji se veruje da postaje sve češći zbog klimatskih promena.

