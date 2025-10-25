GODIŠNJICA STRAVIČNIH POPLAVA U VALENSIJI: Na protestima desetine hiljada ljudi, pozvali regionalnog lidera da podnese ostavku (VIDEO, FOTO)
Desetine hiljada ljudi protestovalo je u subotu u španskom gradu Valensiji, pozivajući konzervativnog regionalnog lidera Karlosa Masona da podnese ostavku zbog njegovih postupaka tokom velikih poplava u kojima je pre godinu dana poginulo 229 ljudi.
Noseći transparente sa porukama poput „Mazon u zatvor“ i skandirajući „Nisu umrli, ubijeni su“, demonstranti su ispunili centar Valensije po 12. put otkako su se poplave dogodile pre skoro tačno godinu dana.
Na protestima se okupilo više od 50.000 ljudi, javlja AFP.
„Izgubio sam sve“
„Izgubila sam sve, ali ono što je važno nisu materijalni gubici, već ljudski gubici. A oni su mogli biti izbegnuti“, rekla je Kristina Guzman Trabero (71) za Rojters. „I ovde tražimo pravdu. Ne želimo ništa drugo“.
Stanovnici pogođenih područja optužuju regionalnu vladu da je prekasno izdala upozorenje nakon što su zgrade već bile pod vodom, a mnogi ljudi se udavili u najkatastrofalnijoj poplavi u Evropi od 1967. godine.
Sudska istraga o hitnim intervencijama usled poplava je u toku. U četvrtak je lokalni novinar koji je ručao sa Mazonom na dan poplava - 29. oktobra 2024. godine - pozvan na sud.
Španske vlasti su u četvrtak saopštile da je telo 56-godišnjeg muškarca pronađeno zakopano u blatu godinu dana nakon što ga je odnela voda.
Katastrofalne poplave uzrokovane su destruktivnim vremenskim sistemom, lokalno poznatim kao DANA, u kojem se hladni i topli vazduh susreću stvarajući snažne kišne oblake, obrazac za koji se veruje da postaje sve češći zbog klimatskih promena.
