Američki državni sekretar Marko Rubio rekao je da se američki zvaničnici konsultuju o mogućoj rezoluciji UN ili međunarodnom sporazumu kojim se odobrava raspoređivanje međunarodnih snaga u Pojasu Gaze i da će o tome razgovarati sutra u Kataru.

„Mnoge zemlje su izrazile interesovanje za učešće na nekom nivou - bilo novčano ili ljudskom snagom ili oboje - i biće im potrebno to (rezolucija UN ili međunarodni sporazum) jer to zahtevaju njihovi nacionalni zakoni“, rekao je Rubio novinarima u avionu na putu iz Izraela za Katar. „Imamo ceo tim koji radi na izradi toga“.

Administracija predsednika Donalda Trampa želi da arapske države doprinesu sredstvima i ljudstvom multinacionalnim snagama koje će održavati mir u Pojasu Gaze.

Izrael se protivi učešću turskih snaga.

Kurir.rs/Agencije

