Slušaj vest

Holandski krajnje desničarski političar Gert Vilders pozvao je lidere drugih političkih stranaka da preispitaju svoje protivljenje saradnji sa njim nakon izbora 29. oktobra.

Vilders, koji svoju predizbornu kampanju zasniva na obećanju da će zaustaviti priliv tražilaca azila u Holandiju, pobedio je na poslednjim izborima 2023. godine i vodi u anketama pred izbore sledeće nedelje.

Ali njegove šanse da uđe u vladu ili postane premijer izgledaju male, jer su lideri svih ostalih velikih stranaka isključili mogućnost ulaska u koalicionu vladu sa njim.

Vođstvo u anketama

"Birač odlučuje, a ne druge stranke", rekao je Vilders za Rojters nakon predizbornog skupa u Volendamu, njegovom tradicionalnom uporištu severno od Amsterdama. Sastav vlade će zavisiti od rezultata izbora, rekao je.

Foto: Reuter 20.02.2017.

"Nadam se da ćemo pobediti, izgleda dobro, ali nikad se ne zna“, rekao je.

Lider hrišćanskih demokrata Anri Bontenbal rekao je u intervjuu objavljenom u subotu da će Vildersovi glasači "ostati van trke" jer verovatno ne bi vladao.

"Svaka koalicija sa većinom u donjem domu je demokratska. Pobeda na izborima nije garancija da ćete ući u vladu ili obezbediti premijera", rekao je on za holandski dnevnik De Telegraf.

Vilders, lider Slobodarske partije (PVV), naglasio je u Volendamu da je važno da njegove pristalice izađu i da ih njegovi rivali ne demoralizuju.

"Ako PVV pobedi na izborima, a oni vas iznevere time što čak ni ne razgovaraju sa nama, to bi bila smrt demokratije u Holandiji", rekao je.

Anketa Ipsosa objavljena u subotu pokazala je da PVV vodi, ali sa manjom razlikom nego ranije. Anketa je pokazala da će PVV osvojiti 26 od 150 mesta u donjem domu parlamenta, dok će levičarska koalicija Zelenih i Laburista, centrističke D66 i Hrišćanskih demokrata osvojiti 20 do 23 mesta. Anketa ima marginu greške od 2 poena sa obe strane.