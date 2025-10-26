Slušaj vest

Donald Tramp je izjavio da se nada da će pomoći Kini da reši situaciju sa Rusijom kao deo svojih napora da okonča rat u Ukrajini.

Američki predsednik je to rekao u avionu Er Fors Uan na putu za Aziju, gde će se u Južnoj Koreji sastati sa kineskim predsednikom Si Đinpingom, piše BBC.

"Voleo bih da nam Kina pomogne sa Rusijom“, rekao je Tramp.

Međutim, ova želja bi se mogla pokazati uzaludnom. Kina je najveći saveznik Rusije i ključna podrška Moskvi otkako su joj zapadne zemlje uvele sankcije zbog invazije na Ukrajinu.

Trampovi komentari dolaze nakon teške nedelje za Kijev - SAD su odbile da isporuči krstareće rakete Tomahavk, lideri EU nisu uspeli da oslobode zamrznuto rusko finansiranje odbrane, a prijavljeno je i više smrtonosnih ruskih napada.

Frustracija zbog nedostatka napretka

Okončanje rata između Rusije i Ukrajine postalo je ključni politički fokus Trampa poslednjih meseci, ali uprkos predizbornim obećanjima o brzom rešavanju sukoba, sporazum o prekidu vatre ostaje nedostižan. Samit sa Putinom u avgustu nije doneo konkretne rezultate, što je Trampa sve više frustriralo zbog Moskve.

„Svaki put kada razgovaram sa Vladimirom, imam dobre razgovore, a onda oni ne vode nikuda“, rekao je Tramp ranije ove nedelje.

Foto: Profimedia

U sredu je najavio nove sankcije protiv dve najveće ruske naftne kompanije, što je prva direktna intervencija Trampove administracije protiv Rusije zbog rata. Dugoročni uticaj stavljanja kompanija na crnu listu tek će se videti, ali Kremlj je saopštio da su one „imune“ na sankcije.

Sastanak sa Sijem u fokusu

Iako se očekuje da će se Trampov sastanak sa Sijem u četvrtak i dalje fokusirati na zategnute trgovinske odnose između SAD i Kine, Tramp je najavio da će sa kineskim predsednikom razgovarati „o svemu“, uključujući i rat u Ukrajini.

„Imam veoma dobar odnos sa predsednikom Sijem. Veoma dobar“, rekao je, dodajući da veruje da i Si želi da se rat završi. Ranije ove nedelje, Tramp je rekao da kineski predsednik „može imati veliki uticaj na Putina“.

Peking nikada nije osudio rusku agresiju u Ukrajini, a SAD i njihovi saveznici optužuju je da pomaže ruskim ratnim naporima kupovinom nafte i isporukom materijala dvostruke namene, što Kina poriče. Putin i Si su ranije opisali svoj odnos kao „prijateljstvo bez granica“, a Rusija se nada da će izvoz gasa u Kinu i druge zemlje nadoknaditi izgubljene prihode.