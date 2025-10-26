Slušaj vest

Rusijaje tokom noći 26. oktobra izvela napad dronovima na Kijev, u kojem su poginule najmanje tri osobe, a povređeno je najmanje 29 ljudi, među njima i sedmoro dece, saopštila je Državna služba za vanredne situacije Ukrajine.

Odjeknulo je više eksplozija, a aktivirana je i protivvazdušna odbrana

Prema navodima novinara lista Kijev independent, u Kijevu se od oko 2:35 sati ujutru po lokalnom vremenu moglo čuti više eksplozija. Zvaničnici su naveli da je tokom napada aktivirana protivvazdušna odbrana grada.

Oštećene stambene zgrade u Desnjanskom okrugu

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko izjavio je da je devetospratna stambena zgrada pogođena u Desnjanskom okrugu, pri čemu su oštećeni drugi i treći sprat.

Šef Vojne administracije grada, Timur Tkačenko, rekao je da je u istom okrugu pogođena i šesnaestospratnica, što je izazvalo požar. Prozori su navodno razbijeni od prvog do devetog sprata zgrade.

Protivrečne informacije o napadu na Obolonski okrug

Državna služba za vanredne situacije kasnije je saopštila da do udara na soliter u Obolonskom okrugu nije došlo, uprkos prvim izveštajima.

Snimci požara i nepoznato stanje ranjenih

Na društvenim mrežama objavljeni su snimci koji prikazuju veliki požar u jednoj od pogođenih zgrada. Za sada nema pouzdanih informacija o stanju povređenih osoba.

Napad posle balističkog raketiranja prestonice

Napad na Kijev dogodio se samo noć nakon što su ruske snage gađale ukrajinsku prestonicu balističkim raketama, pri čemu su poginule dve osobe, a 12 ih je ranjeno.

Učestali napadi i upozorenje pred tešku zimu

Od početka ruske invazije u februaru 2022. godine, Rusija je više puta napadala ukrajinske gradove, uključujući i Kijev, koristeći dronove.

U poslednjim mesecima intenzivirani su napadi na energetsku infrastrukturu, zbog čega je Ukrajina bila primorana da uvodi restrikcije u snabdevanju strujom.