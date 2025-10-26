OPKOLJENO VIŠE OD 10.000 UKRAJINSKIH VOJNIKA! Putin obavešten o napredovanju ruske vojske! Peskov potvrdio informaciju!
Predsednik RusijeVladimir Putin obavešten je o napretku ruske vojske tokom posete komandnom štabu, gde mu je saopšteno da je više od 10.000 ukrajinskih vojnika opkoljeno u oblastima Kupjanskai Krasnoarmejska.
Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da je Putin održao sastanak sa načelnikom Generalštaba Valerijem Gerasimovim i višim vojnim komandantima, tokom kojeg je dobio izveštaj o situaciji na liniji fronta.
- U pravcu Kupjanska opkoljeno je do 5.000 ukrajinskih vojnika, dok je oko 5.500 opkoljeno u pravcu Krasnoarmejska - rekao je Peskov.
Geografski kontekst i značaj oblasti
Kupjansk je grad u ukrajinskoj Harkovskoj oblasti, oko 100 kilometara istočno od Harkova. Krasnoarmejsk se nalazi u Donjeckoj oblasti, delu teritorije koja je pod kontrolom ukrajinskih snaga.
Ruske snage zauzele prelaz preko reke Oskol
Prema vojnim izveštajima, ruske snage su zauzele prelaz preko reke Oskol, čime su presekle kretanje ukrajinskih trupa. Takođe je saopšteno da se privodi kraju "oslobađanje" Jampolja, dok je obližnji Volčansk, prema istim izvorima, "70% oslobođen", piše RT.
Opkoljene ukrajinske jedinice
Ukupno 31 ukrajinski bataljon navodno je opkoljen u oblastima Krasnoarmejska i Dimitrova. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da je predsednik Vladimir Putinčestitao trupama na "uspehu u Kupjansku i izvršenju borbenih zadataka na drugim frontovima".
Putinovi nalozi - predaja i zaštita civila
Tokom sastanka sa komandantima, Putin je naredio mere kako bi se omogućila predaja opkoljenih ukrajinskih snaga i smanjio broj žrtava. On je istakao da je "ruska vojska uvek pokazivala milost prema neprijateljima" i naglasio da se ta praksa mora nastaviti.
Putin je, takođe, pozvao komandante da učine sve kako bi se osigurala bezbednost civila u opkoljenim područjima, tvrdeći da ukrajinske snage te civile koriste kao "živi štit".
Nastavak operacije prema planu Generalštaba
Predsednik Rusije naglasio je da vojna operacija treba da se nastavi "u skladu s planom Generalštaba" i dodao da bezbednost ruskih vojnika mora ostati "apsolutni prioritet".