Slušaj vest

To je predsedniku Rusije Vladimiru Putinu u nedelju rekao načelnik Generalštaba ruskih oružanih snaga Valerij Gerasimov.

Raketa je preletela 14.000 km i bila je u vazduhu oko 15 sati, rekao je Putinu general Gerasimov.

Putin je rekao da je raketa 9M730 "Burevestnik" - koju je NATO nazvao SSC-X-9 Skyfall - "nepobediva" za sadašnju i buduću protivraketnu odbranu, sa gotovo neograničenim dometom i nepredvidivom putanjom leta.

U svojoj izjavi u nedelju, Vladimir Putin, obučen u kamuflažnu uniformu, rekao je Gerasimovu da su ključni testovi "Burevestnika" sada završeni i da bi rad trebalo da počne u završnoj fazi pre raspoređivanja raketa.

Burevestnik nije samo sposoban da nosi nuklearno oružje, već ga i pogoni nuklearna energija, zbog čega može da leti veoma dugo i daleko.

Burevestnik je jedno od šest novih ruskih strateških oružja koje je 1. marta 2018. godine predstavio Putin.