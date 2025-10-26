Slušaj vest

Tajland i Kambodža potpisali su sporazum o prekidu vatre u nedelju, na ceremoniji kojoj je prisustvovao predsednik SAD Donald Tramp. Njegove pretnje ekonomskim pritiskom ranije ove godine podstakle su dve zemlje da prekinu sukobe duž sporne granice.

Prema prvoj fazi dogovora, Tajland će osloboditi kambodžanske zatvorenike, dok će Kambodža početi da povlači teško naoružanje. Regionalni posmatrači pratiće sprovođenje sporazuma kako bi se sprečilo ponovno izbijanje sukoba.

- Učinili smo nešto za šta su mnogi rekli da je nemoguće - izjavio je Tramp. Premijer Kambodže Hun Manet nazvao je to "istorijskim danom", dok je tajlandski premijer Anutin Čarnvirakul rekao da sporazum predstavlja "temelj za trajni mir".

Tramp koristi azijsku turneju da ojača diplomatski imidž

Ceremonija je bila prvi događaj koji je Tramp posetio po dolasku na godišnji samit Asocijacije zemalja jugoistočne Azije (ASEAN) u Kuala Lumpuru. Turneja uključuje i posete Japanu i Južnoj Koreji, kao i mogući sastanak sa kineskim liderom Si Đinpingom.

Tramp pokušava da ojača imidž međunarodnog pregovarača u trenutku kada su njegove tarife poremetile globalnu ekonomiju, a u SAD se suočava s političkim sukobima zbog blokade budžeta.

Tramp je sleteo u malezijsku prestonicu, gde je tokom ceremonije pozdravio plesače koji su ga dočekali na crvenom tepihu. On je potom mahao američkom zastavom u jednoj, a malezijskom u drugoj ruci.

Ekonomski sporazumi i pokušaj smanjenja zavisnosti od Kine

Predsednik SAD potpisao je ekonomske sporazume s Kambodžom, Tajlandom i Malezijom, uključujući one koji bi trebalo da povećaju trgovinu metalima. Cilj Vašingtona je da smanji zavisnost od Kine, koja je ograničila izvoz ključnih komponenti za proizvodnju tehnologije.

Tramp mirotvorac

Tramp je do sada samo jednom prisustvovao ASEAN samitu tokom svog prvog mandata, a ministar odbrane Pit Hegset je tada priznao da mu ta organizacija nije poznata. Ovaj samit, međutim, pružio je Trampu novu priliku da se predstavi kao globalni mirotvorac.

Tajland i Kambodža vodili su petodnevni rat u julu, u kojem je poginulo više desetina ljudi, a raseljene su stotine hiljada. Zemlje imaju duge teritorijalne sporove i nasilje povremeno izbija duž granice.

Tramp je tada zapretio obustavom trgovinskih sporazuma ukoliko borbe ne prestanu, što je, prema analitičarima, ubrzalo pregovore i dovelo do krhkog primirja.

- Činjenica da je Tramp držao "tarifnu kartu" bila je veoma značajna.To je verovatno glavni, ako ne i jedini razlog što su se dve strane odmah složile oko prekida vatre - rekao je Ou Virak, predsednik kambodžanskog "Future Forum" instituta.

On je dodao da sada Tramp ima "ceremoniju pred kamerama" kako bi bio "viđen kao šampion koji okončava ratove i sukobe", što mu daje "još jedan adut u trci za Nobelovu nagradu za mir".

Reakcije lidera u regionu

Premijer Malezije Anvar Ibrahim pozdravio je sporazum tokom otvaranja samita, rekavši da "pomirenje nije ustupak, već čin hrabrosti".

Portparol tajlandskog Ministarstva spoljnih poslova, Nikorndej Balankura, opisao je dogovor kao "zajedničku deklaraciju" koja pokazuje da su Tajland i Kambodža "posvećeni obnovi svojih odnosa".

- Ovo nije kraj, već početak novog procesa - rekao je on.

Trgovinski ratovi u fokusu Trampove azijske turneje

Tokom posete Kuala Lumpuru, Tramp bi trebalo da se sastane s predsednikom Brazila, Luisom Inasijom Lulom da Silvom, ali ne i s kanadskim premijerom Markom Karnejem. Tramp je ljut zbog kanadske TV reklame koja kritikuje njegove tarife, pa je tokom puta na samit najavio novo povećanje carina na Kanadu.

Drugi veliki trgovinski sukob tokom njegove turneje odnosi se na Kinu. Tramp je novinarima na letu "Er fors 1" rekao da očekuje "napredak u više oblasti" tokom sastanka sa Si Đinpingom, planiranog u Južnoj Koreji.

Kao prioritet naveo je borbu protiv krijumčarenja fentanila i povećanje prodaje soje.

- Mislim da imamo dobru šansu da postignemo sveobuhvatan dogovor. Hoću da naši farmeri budu zaštićeni, a on takođe želi određene ustupke - izjavio je Tramp.

Malo konkretnih detalja o postignutim sporazumima

Kao i obično, detalji o Trampovim dogovorima ostali su nejasni čak i nakon njegovog polaska iz Vašingtona. Ostaje da se vidi da li će njegova diplomatija trajno rešiti stare probleme ili ih samo odložiti.

Tramp je izrazio optimizam povodom zaključenja trgovinskih sporazuma s Japanom i Južnom Korejom, istakavši da su "SAD u procesu sklapanja brojnih dobrih poslova sa mnogima širom sveta".

Narendra Modi odsutan sa samita

Jedan od lidera koji neće prisustvovati samitu u Kuala Lumpuru jeste indijski premijer Narendra Modi.