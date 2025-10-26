Slušaj vest

Dvoje osumnjičenih privedeno je u vezi sa pljačkom bez presedana u muzeju Luvr u Parizu, nedelju dana nakon što su napadači naoružani motornim testerama odneli dragoceni nakit vredan 88.000.000 evra.

Jedan od privedenih pokušao je da se ukrca na let za Alžirsa aerodroma Šarl de Gol u Parizu u subotu uveče, izvestio je list Le Parisien. Oba pljačkaša stara su oko 30-ak godina i uhapšena su u Parizu. Reč je o muškarcima iz pariskog predgrađa Sen-Sen-Deni.

1/11 Vidi galeriju Muzej Luvr je jedan od najvećih i najposećenijih muzeja na svetu, poznat po ogromnoj zbirci umetničkih dela, ako biste se zadržavali po 30 sekundi po delu, trebalo bi vam 100 dana da ga obiđete. Foto: Kurir/A.S.

Sumnja na članove bande koja je izvršila pljačku

Sumnja se da su privedeni članovi četvoročlane bande koja je 18. oktobra upala u Luvr i pobegla s neprocenjivim nacionalnim blagom.

Lokalna policija navodno je pronašla digitalne forenzičke dokaze koji ukazuju da je član muzejskog obezbeđenja bio u kontaktu s pljačkašima, što pojačava sumnje da je reč o organizovanom radu iznutra.

- Pronašli smo digitalne forenzičke dokaze koji pokazuju da je bilo saradnje između jednog od muzejskih čuvara i lopova. Osetljive informacije o bezbednosti muzeja su prosleđivane, što je omogućilo da budu upućeni u to kako da izvrše provalu - kaže izvor za britanski Telegraf.

1/8 Vidi galeriju Lopovi su iz čuvenog francuskog muzeja Luvr u Parizu ukrali nakit vredan milione evra. Ukradeno je osam predmeta, uključujući dijademe, ogrlice, minđuše i broševe. Foto: Kurir/A.S., STEPHANE DE SAKUTIN / AFP / Profimedia

Brz upad u galeriju Apolo

Lopovi su dovukli kran i podigli korpu duž fasade da bi ušli u galeriju Apolo, gde se čuvao francuski krunski nakit. U roku od samo sedam minuta, uzeli su devet skupocenih predmeta iz kolekcije cara Napoleona i carice Žozefine, ali su jedan predmet ispustili dok su bežali.

1/9 Vidi galeriju Policija u okolini opljačkanog Luvra Foto: Poitout Florian/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Dragocenosti prebačene u sigurniji trezor Banke Francuske

Posle drske pljačke usred bela dana, muzej je bio primoran da prebaci dragulje u dodatno osigurani trezor. Pod tajnom policijskom pratnjom, predmeti su prebačeni u Banku Francuske, udaljenu svega 500 metara od Luvra.

Sada se čuvaju u čuvenom trezoru "Suteren", 27 metara ispod zgrade, gde se nalaze i francuske zlatne rezerve. Ovaj trezor smatra se neprobojim zbog vrata debljine od pola metra i težine od sedam tona, kao i betonskog bloka od 17 tona.

Još se traga za ukradenim predmetima