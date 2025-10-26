Slušaj vest

Militantna kurdska grupaRadnička partija Kurdistana (PKK) saopštila je danas da povlači svoje borce iz Turske u Irak. Sopštenje je usledilo nekoliko meseci posle odluke da će položiti oružje u simbolličnoj ceremoniji kao delu mirovnog procesa.

Ta grupa je vodila višedecenijsku pobunu u Turskoju kojoj su poginule desetine hiljada ljudi od 1980-ih.

- Da bi sprečili bilo kakav rizik sukoba ili provokacija mi trenutno povlačimo sve naše snage u Turskoj u Odbrambenu oblast Medja, sa odobrenjem Abdulaha Odžalana - piše u saopštenju PKK u osvrtu na njihovog zatočenog lidera Odžalana.

Odbrambena oblast Medja je izraz koji PKK često koristi da opiše oblasti u severnom Iraku.

U saopštenju se takođe poziva na pravne i političke usptupke.

- Potpuno je jasno da smo posvećeni rezolucijama 12. Kongresa i rešeni da ih primenimo - piše u saopštenju u kome se dodaje da je za primenu tih rezolucija dalje potrebno usvojiti određene pravne i političke odluke.

Odžalan, koji je se nalazi u zatvoru blizu Istanbula od 1999. pozvao je svoju grupu u februaru da sazove Kongres i zvanično se rasformira i razoruža.

U maju PKK je objavio da će to uraditi. PKK je pokrenuo oružanu pobunu protiv Turske prvobitno sa ciljem formiranja kurdske države na jugoistoku zemlje, a s vremenom se to razvilo u kampanju za autonomiju i borbu za prava Kurda unutar Turske.