Argentinci danas glasaju na parlamentarnim izborima koji će testirati podršku reformama predsednika Havijera Mileja, usmerenim na slobodno tržište i podršku dubokim merama štednje i utvrditi da li ima podršku za nastavak ekonomske reforme.

Predsednikova stranka "Sloboda napreduje" ima za cilj da značajno ojača svoju skromnu manjinu u Kongresu kako bi povećala poverenje investitora u Milejevu viziju i zadržala podršku američkog predsednika Donalda Trampa, koji je nedavno Argentiniosigurao veliku finansijsku pomoć, ali je zapretio njenim povlačenjem ako Milej ne bude dobro prošao na izborima.

- Nemojte odustati jer smo na pola puta. Na dobrom smo putu - rekao je Milej pristalicama na završnom predizbornom skupu u lučkom gradu Rosarijuu četvrtak.

Izbori se održavaju za polovinu argentinskog Predstavničkog doma, odnosno 127 mandata, kao i za trećinu Senata, odnosno 24 mandata.

Peronistički opozicioni pokret trenutno ima najsnažniju manjinu u oba doma, dok Milejeva relativno nova stranka ima samo 37 poslanika i šest senatora.

Bela kuća i strani investitori impresionirani su uspehom Milejeve vlade da značajno smanji mesečnu inflaciju - s 12,8% pre Milejeve inauguracije na 2,1% prošlog meseca, i da postigne budžetski višak i donese sveobuhvatne mere deregulacije.

Međutim, Milejeva popularnost pala je poslednjih meseci zbog javnog nezadovoljstva njegovim rezovima u javnoj potrošnji i korupcijskog skandala povezanog s njegovom sestrom, koja je ujedno i šefica njegovog kabineta.