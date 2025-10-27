ZAŠTO RUSI RATUJU PROTIV RUSIJE? "Ne osećam krivicu zbog ubijanja svojih sugrađana, Putin nije uništio samo Ukrajinu, već i moju zemlju" (FOTO/VIDEO)
Od početka rata u Ukrajinipostoji deo onih Rusa koji su se kao dobrovoljci borili protiv svojih sunarodnika na linijama fronta i tokom upada i diverzija u Kurskoj i Belgorodskoj oblasti. Jednu takvu priču prenosi i britanski list Independent.
- Nije komplikovano. Bilo ko u Rusiji može slobodno da kupi benzin, bar za sada, dok neke rafinerije još uvek rade i da potom zapali prugu - objašnjava Lejzi, Rus koji se bori protiv sopstvene zemlje.
- Naravno, treba pripremiti puteve za povlačenje. Da se isplanira operacija. Ne možeš samo otići u šetnju i odlučiti to da uradiš. Prvo izviđanje, pa akcija. Ali u suštini, svako to može da uradi.
Ovaj saboter je zapalio "nekoliko" skretnica i elektroinstalacija na železnici u ruskoj Vološkoj oblasti, piše britanski list Independent.
Opasnost i psihički teret
Istina je, međutim, da je to bilo opasno i da mu je "jelo" nervni sistem. Zato je prešao granicu i iz Rusije pristupio ukrajinskoj vojsci kako bi se "borio protiv Vladimira Putina".
Već godinu dana je na prvoj liniji fronta, boreći se u razrušenim ostacima onoga što se sada zove "zona smrti", jer je tako slabo naseljena, a vojnici s obe strane skrivaju se od neprijateljskih dronova, uz povremene iznenadne napade kopnenih trupa.
- Mislim da mi je ovde lakše, jer u Rusiji sam stalno strahovao za svoj život. Ovde u Ukrajini FSB i GRU mreže nisu tako jake. U Rusiji je mnogo opasnije. Takođe, tamo ima mnogo ljudi koji podržavaju režim. Reci pogrešnu reč i oni će te prijaviti - kaže on.
Zašto je izabrao da se bori protiv ruske vojske
Lejzi je odlučio da se suprotstavi Putinu zbog onoga što je video - biti podoban sistemu, korupciju i uništavanje demokratije.
- Rusija mora da ima budućnost - kaže on.
Dok razgovara, lice mu je skriveno i poznat je samo pod ratnim nadimkom. List Independent ga je intervjuisao nedaleko od linije fronta na jugu Ukrajine.
- Ovde, u Ukrajini, mogu da se branim oružjem. Da, strašno je na položajima. Hoće da te ubiju. Ali jasno je - ili ti njih, ili oni tebe - kaže Lejzi.
"Legija Sloboda Rusiji" i ruski dobrovoljci u Ukrajini
On je deo "Legije slobode Rusiji", koja deluje pod kontrolom ukrajinske vojno-obaveštajne službe (GUR), kao i druge strane dobrovoljačke jedinice. Legija tvrdi da broji nekoliko stotina ljudi i svi su Rusi. U Moskvi bi ih pogubili kao izdajice.
U Ukrajini su se borili u Sumskoj oblasti, imali su teške gubitke u žestokoj bici za Bahmuti kažu da su učestvovali u odbijanju nedavnih ruskih napada na južnim bojištima.
Operacije u Rusiji i ciljevi Legije
Ukrajina je pojačala kampanju i unutar okupiranih teritorija i na teritoriji same Rusije. U najefektnijim udarima, Ukrajina je uspela da onesposobi ruske bombardere u operaciji "Paukova mreža", koja je uključivala više ciljeva i agente na terenu.
Rafinerije i elektrane u Rusiji redovno su napadane ukrajinskim dronovima. Ali Legija slobode Rusije ima dvostruki cilj - da brani Ukrajinu lokalno, a potom se, prema nekim namerama, bori u Rusiji kako bi svrgnuli Putina.
"Teroristički napadi" i lični motivi boraca
Cezar, iskusni ruski borac u ukrajinskoj vojsci, kaže da je svoje protivljenje Putinu započeo "terorističkim napadima". Više od tri i po godine je u ukrajinskoj vojsci. Pokreću ga verski žar i monarhističke vizije povratka cara u Rusiju.
Poreklom iz Sočija, on tvrdi da mu ne smeta da ubija svoje sunarodnike.
- Ne osećam grižu savesti zbog ubijanja svojih sugrađana, jer rade veoma loše stvari ovde i video sam kako su ubijali civile, kako su silovali, kako su pljačkali i žele da unište Ukrajinu. Putin nije uništio samo Ukrajinu, on je uništio i moju zemlju - kaže Cezar.
Naoružani su modernim puškama tipa M16 - američki model - koje brzo zamenjuju AK-47 u ukrajinskom arsenalu.
Život na položajima
Cezar opisuje realnost na prvoj liniji fronta u ratu u kojem je sam odlučio da učestvuje.
- Nema mnogo vojnika na frontu kao pre dve ili tri godine. Svi smo raštrkani. Sada smo najčešće u grupama po dvoje ili troje, najviše, u jednoj utvrdi. Jer ako tamo staviš desetak ljudi, biće ubijeni. Veoma je opasno kretati se tamo i nazad. To je najopasniji deo operacije - kaže Cezar.
Vojnici su prinuđeni da provode nedelje, ponekad mesece u rovovima i bunkerima, pokušavajući da prežive stalne artiljerijske napade i udare dronovima.
- Tokom poslednje operacije bio je 45 dana na položaju. Ja sam bio oko tri nedelje. Stvarno je teško. Svaki dan, stalno kopaš, kopaš i opet kopaš - kaže Cezar za saborca Lejzija.
Zalihe za zimu i rizici od napada dronova
Poslednjih nedelja ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski obilazi Zapad tražeći dalekometne rakete i sisteme protivvazdušne odbrane. Putin je pojačao napade na ukrajinsku infrastrukturu, fokusirajući se na energetiku i transport pred zimu.
Ruske trupe su takođe napredovale malim koracima uz velike gubitke istočno od Harkova, i već su, kako piše Independent, počinile zločine nad civilima u Pokrovskuposle ukrajinskog povlačenja. Ipak, rat dronova je zadržao Ruse.
Problem Ukrajine je što dronovi ne lete po jakom vetru, kiši, magli ili snegu. Ruske snage će verovatno pokušati da iskoriste loše zimsko vreme i probiju linije fronta onda kada su dronovi prizemljeni. Tada će se Lejzi i Cezar, kako kažu, suočiti sa svojim najtežim testom.
(Kurir.rs/Independent/Preneo: V.M.)