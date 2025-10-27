"Raditi kao agent za Ukrajinu i napadati ruske pruge je prilično lako"

Od početka rata u Ukrajinipostoji deo onih Rusa koji su se kao dobrovoljci borili protiv svojih sunarodnika na linijama fronta i tokom upada i diverzija u Kurskoj i Belgorodskoj oblasti. Jednu takvu priču prenosi i britanski list Independent.

- Nije komplikovano. Bilo ko u Rusiji može slobodno da kupi benzin, bar za sada, dok neke rafinerije još uvek rade i da potom zapali prugu - objašnjava Lejzi, Rus koji se bori protiv sopstvene zemlje.

- Naravno, treba pripremiti puteve za povlačenje. Da se isplanira operacija. Ne možeš samo otići u šetnju i odlučiti to da uradiš. Prvo izviđanje, pa akcija. Ali u suštini, svako to može da uradi.

Ovaj saboter je zapalio "nekoliko" skretnica i elektroinstalacija na železnici u ruskoj Vološkoj oblasti, piše britanski list Independent.

Opasnost i psihički teret

Istina je, međutim, da je to bilo opasno i da mu je "jelo" nervni sistem. Zato je prešao granicu i iz Rusije pristupio ukrajinskoj vojsci kako bi se "borio protiv Vladimira Putina".

Već godinu dana je na prvoj liniji fronta, boreći se u razrušenim ostacima onoga što se sada zove "zona smrti", jer je tako slabo naseljena, a vojnici s obe strane skrivaju se od neprijateljskih dronova, uz povremene iznenadne napade kopnenih trupa.

- Mislim da mi je ovde lakše, jer u Rusiji sam stalno strahovao za svoj život. Ovde u Ukrajini FSB i GRU mreže nisu tako jake. U Rusiji je mnogo opasnije. Takođe, tamo ima mnogo ljudi koji podržavaju režim. Reci pogrešnu reč i oni će te prijaviti - kaže on.

Zašto je izabrao da se bori protiv ruske vojske

Lejzi je odlučio da se suprotstavi Putinu zbog onoga što je video - biti podoban sistemu, korupciju i uništavanje demokratije.

- Rusija mora da ima budućnost - kaže on.

Dok razgovara, lice mu je skriveno i poznat je samo pod ratnim nadimkom. List Independent ga je intervjuisao nedaleko od linije fronta na jugu Ukrajine.

- Ovde, u Ukrajini, mogu da se branim oružjem. Da, strašno je na položajima. Hoće da te ubiju. Ali jasno je - ili ti njih, ili oni tebe - kaže Lejzi.

"Legija Sloboda Rusiji" i ruski dobrovoljci u Ukrajini

On je deo "Legije slobode Rusiji", koja deluje pod kontrolom ukrajinske vojno-obaveštajne službe (GUR), kao i druge strane dobrovoljačke jedinice. Legija tvrdi da broji nekoliko stotina ljudi i svi su Rusi. U Moskvi bi ih pogubili kao izdajice.

U Ukrajini su se borili u Sumskoj oblasti, imali su teške gubitke u žestokoj bici za Bahmuti kažu da su učestvovali u odbijanju nedavnih ruskih napada na južnim bojištima.

Operacije u Rusiji i ciljevi Legije

Ukrajina je pojačala kampanju i unutar okupiranih teritorija i na teritoriji same Rusije. U najefektnijim udarima, Ukrajina je uspela da onesposobi ruske bombardere u operaciji "Paukova mreža", koja je uključivala više ciljeva i agente na terenu.

Rafinerije i elektrane u Rusiji redovno su napadane ukrajinskim dronovima. Ali Legija slobode Rusije ima dvostruki cilj - da brani Ukrajinu lokalno, a potom se, prema nekim namerama, bori u Rusiji kako bi svrgnuli Putina.

"Teroristički napadi" i lični motivi boraca

Cezar, iskusni ruski borac u ukrajinskoj vojsci, kaže da je svoje protivljenje Putinu započeo "terorističkim napadima". Više od tri i po godine je u ukrajinskoj vojsci. Pokreću ga verski žar i monarhističke vizije povratka cara u Rusiju.

Poreklom iz Sočija, on tvrdi da mu ne smeta da ubija svoje sunarodnike.

- Ne osećam grižu savesti zbog ubijanja svojih sugrađana, jer rade veoma loše stvari ovde i video sam kako su ubijali civile, kako su silovali, kako su pljačkali i žele da unište Ukrajinu. Putin nije uništio samo Ukrajinu, on je uništio i moju zemlju - kaže Cezar.

Naoružani su modernim puškama tipa M16 - američki model - koje brzo zamenjuju AK-47 u ukrajinskom arsenalu.

Život na položajima

Cezar opisuje realnost na prvoj liniji fronta u ratu u kojem je sam odlučio da učestvuje.

- Nema mnogo vojnika na frontu kao pre dve ili tri godine. Svi smo raštrkani. Sada smo najčešće u grupama po dvoje ili troje, najviše, u jednoj utvrdi. Jer ako tamo staviš desetak ljudi, biće ubijeni. Veoma je opasno kretati se tamo i nazad. To je najopasniji deo operacije - kaže Cezar.

Vojnici su prinuđeni da provode nedelje, ponekad mesece u rovovima i bunkerima, pokušavajući da prežive stalne artiljerijske napade i udare dronovima.

- Tokom poslednje operacije bio je 45 dana na položaju. Ja sam bio oko tri nedelje. Stvarno je teško. Svaki dan, stalno kopaš, kopaš i opet kopaš - kaže Cezar za saborca Lejzija.

Zalihe za zimu i rizici od napada dronova

Poslednjih nedelja ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski obilazi Zapad tražeći dalekometne rakete i sisteme protivvazdušne odbrane. Putin je pojačao napade na ukrajinsku infrastrukturu, fokusirajući se na energetiku i transport pred zimu.

Ruske trupe su takođe napredovale malim koracima uz velike gubitke istočno od Harkova, i već su, kako piše Independent, počinile zločine nad civilima u Pokrovskuposle ukrajinskog povlačenja. Ipak, rat dronova je zadržao Ruse.