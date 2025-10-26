Slušaj vest

Ruske snage pretrpele su ozbiljne gubitke u tehnici tokom pokušaja mehanizovanog napada na ukrajinske položaje kod sela Volodimirivka u Donjeckoj oblasti 25. oktobra.

Prema saopštenju 33. odvojene mehanizovane brigade, više oklopnih vozila zaglavilo se u blatu dok je pokušavalo da pređe reku Kazeni Torec, posle čega su uništena dejstvom ukrajinske artiljerije, HIMARS sistema i dronova.

Uništeni ruski tenkovi kod Dobropilje Foto: Screenshot Facebook

Vozila potonula u reku

Brigada je navela da je pet oklopnih vozila napredovalo iz pravca Novotoreckog, ali je zbog lošeg vremena teren postao neprohodan.

- Rusi su ponovo pokušali da probiju našu odbrambenu liniju kod Volodimirivke, ali im vreme nije išlo na ruku - saopštila je jedinica.

Tri vozila su potonula u reku, dok su dva uništena zajedno s posadama i pratećim jedinicama.

Udar dronova i HIMARS sistema

Prema izveštaju brigade, ruska vozila bila su mete FPV dronova, pored artiljerijskih i raketnih udara. Na snimku koji je objavljen vidi se najmanje šest potopljenih ruskih vozila u reci.

Neki ruski vojnici napustili su vozila i pokušali da se povuku pešice, ali su tada došli pod ukrajinsku artiljerijsku vatru.

ruska vojska Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije, Shutterstock, Printskrin društvene mreže

Šira ruska ofanziva zaustavljena

Nezavisni analitičar "Kriegsforscher" na mreži "Iks"  istakao je da je reč o delu šire ruske mehanizovane ofanzive. Prema njegovim podacima, ukrajinske 33., 93. i 95. brigada zajedno su uništile najmanje 16 ruskih oklopnih vozila.

Ukrajinska vojska Foto: Pr, Ministarstvo Odbrane Ukrajine, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, JOSE COLON / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Raniji pokušaj prodora kod Dobropilje

Ranije ovog meseca, ruske snage pokušale su veliki mehanizovani napad kod Dobropilje, upotrebivši 22 oklopna vozila iz oblasti Malinivke.

Prema brigadi AzovNacionalne garde, ukrajinska artiljerija i dron jedinice uništile su devet tenkova i borbenih vozila pešadije, a dodatna četiri su oštećena, čime je napad potpuno zaustavljen.

(Kurir.rs/United24media/Preneo: V.M.)

