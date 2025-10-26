Slušaj vest

Ruske snage pretrpele su ozbiljne gubitke u tehnici tokom pokušaja mehanizovanog napada na ukrajinske položaje kod sela Volodimirivka u Donjeckoj oblasti 25. oktobra.

Prema saopštenju 33. odvojene mehanizovane brigade, više oklopnih vozila zaglavilo se u blatu dok je pokušavalo da pređe reku Kazeni Torec, posle čega su uništena dejstvom ukrajinske artiljerije, HIMARS sistema i dronova.

Vozila potonula u reku

Brigada je navela da je pet oklopnih vozila napredovalo iz pravca Novotoreckog, ali je zbog lošeg vremena teren postao neprohodan.

- Rusi su ponovo pokušali da probiju našu odbrambenu liniju kod Volodimirivke, ali im vreme nije išlo na ruku - saopštila je jedinica.

Tri vozila su potonula u reku, dok su dva uništena zajedno s posadama i pratećim jedinicama.

Udar dronova i HIMARS sistema

Prema izveštaju brigade, ruska vozila bila su mete FPV dronova, pored artiljerijskih i raketnih udara. Na snimku koji je objavljen vidi se najmanje šest potopljenih ruskih vozila u reci.

Neki ruski vojnici napustili su vozila i pokušali da se povuku pešice, ali su tada došli pod ukrajinsku artiljerijsku vatru.

Šira ruska ofanziva zaustavljena

Nezavisni analitičar "Kriegsforscher" na mreži "Iks" istakao je da je reč o delu šire ruske mehanizovane ofanzive. Prema njegovim podacima, ukrajinske 33., 93. i 95. brigada zajedno su uništile najmanje 16 ruskih oklopnih vozila.

Raniji pokušaj prodora kod Dobropilje

Ranije ovog meseca, ruske snage pokušale su veliki mehanizovani napad kod Dobropilje, upotrebivši 22 oklopna vozila iz oblasti Malinivke.