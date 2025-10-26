Slušaj vest

Predsednik SAD Donald Tramp je danas potpisao sporazum sa premijerom Malezije, kojim se Sjedinjenim državama obezbeđuje pristup retkim mineralima te azijske zemlje.

Kina, koja danas ima takoreći monopol nat tim mineralima, nedavno je objavila restrikcije izvoza tih materijala, smatranim neophodnim za savremenu privredu.

Trgovinski sporazum potpisli su Donald Tramp i malezijski premijer Anvar Ibrahim, u glavnom gradu Malezije Kuala Lumpuru gde američki predsednik prisustvuje samitu Asocijacije zemalja jugoistočne Azije (Asean).

- Malezija se obavezala da će garantovati da neće biti restrikcija za prodaju retkih minerala američkim kompanijama - saopštila je Bela kuća u zajedničkom saopštenju sa Kuala Lumpurom.

Kuala Lumpur u sporazumu obećava da će se "udržati od zabrane ili uvođenje kvota na izvoz kritičnih minerala ka SAD". Vašington sa druge strane je prihvatio da se ozvaniče carine od 19 odsto na malezijske proizvode.

Malezija se takođe obavezuje da ubrza razvoj svog sektora kritičnih minerala i partnerstvo sa američkim firmama, konkretno produženjem dozvola za eksploataciju da bi se ubrzali proizvodni kapaciteti.

Malezija je 2023. saopštila da ima oko 16,2 miliona tona neeksploatisanih rezervi retkih minerala. Nacionalni moratorijum na izvoz retkih minerala stupio je na snagu u januaru 2024. da bi se podstakla prerada na unutrašnjem tržištu.

- Živimo u svetu gde je posedovanje kritičnih minerala neophodno za našu proizvodnju, za našu tehnologiju i našu privredu - rekao je američki predstavnik za trgovinu Džejmison Grir tokom potpisivanja.

- Presudno je da sarađujemo kao dobrovoljni partneri da bi osigurali protok u našim lancima snabdevanja - dodao je on.

Peking je početkom oktobra najavio nove restrikcije oko izvoza tehnologija vezanih za retke minerale, podstičući trgovinske tenzije sa Vašingtonom koje su već skočile od povratka Donalda Trampa u Belu kuću.

Tramp je danas takođe najavio neobavezujući memorandum o razumevanju sa Tajlandomkoji predviđa mere za jačanje saradnje u trgovini retkim mineralima. Očekuje se da će se Tramp sastati sa predsednikom Kine u četvrtak u Seulu.

Kina postigla preliminarni konsenzus sa SAD o trgovini

SAD i Kina postigle su u Maleziji "preliminarni konsenzus" za rešavanje svojih trgovinskih sporova, rekao je danas u Kuala Lumpuru jedan od glavnih kineskih pregovarača, nekoliko dana pred očekivani razgovor između predsednika dve zemlje Donalda Trampa i Si Đinpinga.

- Kina i SAD na konstruktivan način su ispitali odgovarajuća rešenja za pitanja koja zabrinjavaju dve strane, i postigli preliminarni konsenzus - rekao je novinarima Li Čengang, kineski predstavnik za međunarodnu trgovinu i zamenik minstra trgovine, posle dva dana bilateralnih pregovora u glavnom gradu Malezije. Tramp je takođe izrazio uverenje da je sporazum blizu.

- Oni hoće da postignu dogovor i mi hoćemo da postignemo dogovor - rekao je Tramp.

- Mislim da ćemo postići dobar sporazum sa Kinom - rekao je Tramp novinarima.