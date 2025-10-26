KINEZI UHAPŠENI KADA SU HTELI DA KUPE URANIJUM Pali u velikoj akciji policije, odmah izvedeni pred sud (VIDEO)
Gradski sud u Tbilisiju je odredio je danas pritvor trojici kineskih državljana, saopštilo je Generalno tužilaštvo Gruzije.
Kineske državljane su 24. oktobra u blizini Tbilisija, u opštini Mcheta, priveli službenici Službe državne bezbednosti (SDB) Gruzije dok su pokušavali da nabave dva kilograma uranijuma, navodi se u saopštenju Kancelarije državnog tužioca.
Na suđenju u Gradskom sudu u Tbilisiju, kineski državljani su se izjasnili da nisu krivi.
Suđenje će se održati u naredna dva meseca.
Ranije u subotu, Služba državne bezbednosti objavila je operativni video snimak koji prikazuje privođenje kineskih državljana pored puta, automobil sa otvorenim prtljažnikom u kojem se nalaze dve male staklene posude sa pilulama i merni uređaj.
U saopštenju Službe državne bezbednosti nisu pomenuti prodavci uranijuma.
(Kurir.rs/Interfax.ru/P.V.)