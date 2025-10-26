Slušaj vest

Nemačka ministarka za ekonomiju i energetiku Katerina Rajhe morala je hitno da ide u sklonište tokom ruskih udara na Kijev u noći između 24. i 25. oktobra.

Kako je prenela Ukrajinska pravda, pozivajući se na nemačku novinsku agenciju dpa, Rajhe je rekla da je to za nju bilo "bolno iskustvo".

Dodala je da su veliki ruski napadi postali tužan deo svakodnevnog života za Ukrajince.

"Ta noć mi je još jednom jasno pokazala da ruski napadi na ukrajinsko stanovništvo imaju za cilj da ih iscrpe“, rekla je ministarka.

Rajhe je stigla u Kijev 24. oktobra sa ekonomskom delegacijom u posetu od nekoliko dana.

Foto: Thomas Imo / imago stock&people / Profimedia

Rekla je da napadi na snabdevanje električnom energijom i grejanjem neposredno pre zime predstavljaju opasnost.

Ministarka je obećala Ukrajini podršku u obnovi oštećene energetske infrastrukture i izjavila da Nemačka neće napustiti ukrajinski narod.