(UZNEMIRUJUĆE) POJAVIO SE SNIMAK BRUTALNOG UBISTVA U SLOVENIJI Pljušte ostavke ministara (VIDEO, FOTO)
Na društvenim mrežama pojavio se snimak britačmpg ubistva Aleša Šutara (48) ispred jednog kluba u Novom Mestu, u Sloveniji, javljaju lokalni mediji.
Uznemirujuće prizore objavio je portal Slovenske novice.
U noći sa petka na subotu, ispred ugostiteljskog objekta u Novom Mestu brutalno pretučen muškarac koji je kasnije podlegao povredama.
Policija je uhapsila osumnjičenog dvadesetogodišnjeg mladića, a za danas je najavljen protest.
Mladić pozvao oca, nakon što mu je grupa ljudi pretila
Prema nezvaničnim informacijama, događaji su počeli kada je mladić pozvao oca iz kluba "LokalPatriot", tvrdeći da mu grupa ljudi preti i tražeći od njega da dođe po njega.
Otac, poznati ugostitelj, odmah je stigao.
Čim je izašao iz automobila, napala ga je grupa muškaraca, navodno pripadnika romske zajednice, i zadobio je teške povrede glave.
Hitna pomoć je uspela da ga reanimira na licu mesta, ali je njegovo stanje bilo izuzetno kritično i prevezen je u bolnicu.
Uprkos naporima lekara, muškarac je preminuo juče malo pre 22 časa.
Aleš Šutar (48) bio je poznat kao uvek nasmejani konobar iz bara "Pri vodnjaku", prenose slovenački mediji.
Ministri podneli ostavke
Oglasio se i predsednik Vrhovnog suda Đorđević, koji je naglasio da je pravosuđe u takvim slučajevima "poslednje u redu".
"Prvo je potrebno dobro i efikasno zakonodavstvo, zatim policija, tužilaštvo i tek onda pravosuđe", objasnio je.
Na pitanje o odgovornosti pravosuđa, odgovorio je da je o tome teško govoriti.
Slovenačka opozicija je već pozvala na ostavku cele vlade, ali je premijer to odbio, rekavši da bi u ovom trenutku to predstavljalo bekstvo od odgovornosti.
"Ministri su prihvatili svoju odgovornost, a na meni je da obezbedim da se mir vrati u društvo i da sledećim koracima obezbedimo bezbednost celog društva“, naglasio je.
Slovenački ministar pravde Andreja Katič i ministar unutrašnjih poslova Boštjan Poklukar ponudili su ostavke premijeru Robertu Golobu, koji ih je prihvatio.
(Kurir.rs/Index/P.V.)