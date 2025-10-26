Slušaj vest

Obaveštajna služba Stejt departmenta početkom ove godine izrazila je sumnju u spremnost ruskog lidera Vladimira Putina da pregovara o okončanju rata u Ukrajini, dok je Centralna obaveštajna agencija (CIA) imala optimističniju procenu, što je rezultovalo otpuštanjima i ostavkom.

Prema pisanju Volstrit džornala (WSJ), koji je prenela Ukrajinska pravda, na početku drugog mandata Donalda Trampa, američki zvaničnici su više puta tražili od obaveštajnih analitičara informacije o situaciji u Ukrajini kako bi utvrdili Putinove ciljeve i procenili njegovu spremnost da pregovara o okončanju rata.

Analitičari CIA su zaključili da bi Tramp mogao da pronađe mogućnosti za pregovore sa Putinom, rekli su izvori za WSJ.

Nasuprot tome, analitičari iz Biroa za obaveštajne poslove i istraživanja (INR) Stejt departmenta citirali su Putinove izjave u kojima je naglasio prioritet "demilitarizacije" i "denacifikacije" Ukrajine.

Stejt department je zaključio da lider Kremlja na kraju neće biti spreman da odustane od svojih maksimalističkih zahteva.

Ove procene su pripremljene pre planiranog sastanka između Putina i Trampa na Aljasci, napominju novine.

WSJ je naveo da je rukovodstvo INR-a kasnije reklo analitičarima da njihova neslaganja sa procenom štete ugledu Biroa među vladinim zvaničnicima.