Slušaj vest

Šest i po tona kokaina zaplenjeno je nedavno kod Kanarskih ostrva, sa trgovačkog broda čijih je devet članova posade uhapšeno, saopštila je juče španska policija.

Operaciju su sprovele specijalne jedinice španske policije, koje su presrele brod pod tanzanijskom zastavom kod Kanarskih ostrva, arhipelaga koji se nalazi kod obale severozapadne Afrike, navela je policija.

"Kada su se ukrcali, devet članova posade je locirano i uhapšeno", navela je policija i dodala da je 6,5 tona kokaina pronađeno u delu skladišta broda, koji je isplovio iz Paname i bio je na putu ka luci Vigo, na severozapadu Španije.

Američka savezna agencija zadužena za borbu protiv trgovine drogom, unapred je pružila ključne informacije koje su omogućile uspeh operacije, navodi se u saopštenju.

Španska policija redovno objavljuje zaplenu velikih količina droge.

U oktobru 2024. godine, policija je otkrila 13 tona kokaina u luci Alhesiras, na jugu Španije, sakrivenog u kontejneru među bananama.

Vlasti su ovu zaplenu opisale kao najveću u istoriji trgovine drogom u zemlji.

Španiju stručnjaci za suzbijanje droge smatraju jednom od glavnih "kapija" za ulaz kokaina u Evropu, zbog svojih veza sa Latinskom Amerikom, gde se droga proizvodi, kao i zbog svog geografskog položaja.