Nekoliko hiljada demonstranata, od kojih velika većina žena, okupilo se juče popodne u Sevilji kako bi protestovali zbog načina na koji regionalne vlasti postupaju sa kašnjenjima u skriningu za rak dojke, što je kontroverza koja se pretvorila u političku krizu.

Vlasti u južnom regionu Andaluzije, predvođene desničarskom opozicionom Narodnom strankom, navele su da najmanje 2.300 žena poslednjih godina nije obavešteno o rezultatima svojih mamografa urađenih u javnim bolnicama, posebno u Sevilji.

Foto: Francisco J. Olmo / Zuma Press / Profimedia

U nekim slučajevima, nisu preneti rezultati koji upućuju da je potrebno ponoviti testiranje jer je pregled bio neuspešan.

Kontroverza je izazvala tenzije u Španiji van Andaluzije, postajući predmet kritika već nekoliko nedelja između levičarske centralne vlade u Madridu i desničarskih regionalnih vlasti, koje imaju nadležnost nad zdravstvenim pitanjima.

Demonstranti su se juče okupili ispred sedišta regionalnih vlasti na poziv Amame, udruženja koje predstavlja pogođene pacijente.

Neke žene na skupu su nosile transparente sa natpisima "Greške u testiranju su neprihvatljive" i "Naši životi ne mogu da čekaju.