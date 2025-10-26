MINISTAR SAD UPOZORIO DA VOJSKA NEĆE DOBITI PLATE OD 15. NOVEMBRA: Ukoliko se ovako nastavi, neće biti dobro
Američki ministar finansija Skot Besent izjavio je danas da, ukoliko se kriza vlade nastavi, pripadnici vojske SAD neće dobiti platu koja dopseva od 15. novembra, uprkos prethodnim uveravanjima Trampove administracije da će pripadnici vojske biti plaćeni usred prekida finansiranja.
"Mislim da ćemo moći da ih isplatimo počev od novembra, ali 15. novembra naši vojnici i pripadnici vojske koji su spremni da rizikuju svoje živote neće moći da budu plaćeni", rekao je Besent, preneo je CBS.
Predsednik SAD Donald Tramp je naložio Pentagonu da koristi nepotrošena sredstva za istraživanje i razvoj za isplatu vojske ranije ovog meseca, sa oko osam milijardi dolara sredstava iz prethodne fiskalne godine identifikovanih za pokrivanje plata sredinom meseca.
Ali zvaničnici su upozorili da je taj potez bio privremeno rešenje i da pripadnici vojske rizikuju da propuste sledeće plate na kraju meseca, i nadalje, ako se obustava nastavi.
Besent je sugerisao da će pripadnici vojske primiti narednu platu, ali je upozorio da ako se obustava nastavi, SAD neće moći da isplate pripadnike vojske oko sredine novembra.
"Kakva sramota", rekao je Besent, krivicu prebacujući na demokratske lidere u Kongresu za koje je tvrdio da su "zabrinuti za svoje preliminarne izbore, a ne za američki narod".
Demokrate i republikanci su nedeljama u pat poziciji oko načina finansiranja vlade, jer su demokrate zahtevale produženje poreskih olakšica za zdravstveno osiguranje kao uslov za ponovno otvaranje vlade.
U međuvremenu, republikanci su jasno stavili do znanja da su spremni da razgovaraju o pitanju zdravstvene zaštite, ali tek kada se vlada ponovo otvori, uprkos ponovljenim zahtevima demokrata za pregovore.
Upitan o mogućnosti sastanka između predsednika i lidera u Kongresu nakon zahteva demokrata prošle nedelje, Besent je rekao:
"Ne znam kakvu korist to donosi. Ovo je bojkot koji predvode demokrate i jednostavno nisam siguran šta rade".
Ministar finansija upozorio je da obustava rada "počinje da utiče na ekonomiju", pozivajući umerene demokrate da budu heroji tako što će se odvojiti od svoje stranke i glasati za meru koju je usvojio Predstavnički dom o ponovnom otvaranju vlade, a koja nije dobila potrebnih 60 glasova dvanaest puta u Senatu.
