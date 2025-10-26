Slušaj vest

Informacije o testiranju krstareće rakete "Burevestnik“ na nuklearni pogon izuzetno velikog dometa, kao i o situaciji duž linije kontakta, direktno su saopštene američkoj administraciji, saopštio je specijalni izaslanik ruskog predsednika Kiril Dmitrijev.

„Već smo uspeli da prenesemo našim američkim kolegama informacije o sastanku predsednika Putina sa Generalštabom jutros, gde je predsednik obavešten da je 5.000 ukrajinskih vojnika u okruženju kod Kupjanska, 5.500 kod Krasnoarmejska, i o uspešnom testiranju potpuno nove rakete na nuklearni pogon "Burevestnik", rekao je Dmitrijev.

On je naglasio da je veoma važno da se ove informacije direktno saopšte rukovodstvu i ključnim ljudima u predsedničkoj administraciji SAD.

Ruski predsednik Vladimir Putin održao je u nedelju ujutru sastanak sa načelnikom Generalštaba Oružanih snaga Rusije Valerijem Gerasimovim i komandantima grupa koje učestvuju u Centralnom vojnom okrugu.

Svi su obavestili vrhovnog komandanta o situaciji duž linije kontakta.

Posebno je podnet izveštaj o Kupjanskom i Krasnoarmejskom pravcu.

Pored toga, Putin je obavešten o rezultatima testiranja krstareće rakete „Burevestnik“ na nuklearni pogon izuzetno velikog dometa, koju neki nazivaju "monstrum" raketom.

(Kurir.rs/Interfax/P.V.)

