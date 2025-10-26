Moždani udar je jedno od najhitnijih stanja

Život Keti Voren (29) se promenio u trenutku tokom putovanja u Tursku, kada je doživela moždani udar koji ju je ostavio delimično paralizovanom, ali jedna posledica je bila šokantna — njen britanski akcenat je zamenjen tajlandskim preko noći!

Finansijska administratorka iz Bejzingstoka, koja je bila na odmoru da proslavi rođendan sa prijateljima, opisala je kako joj se život "zauvek promenio" nakon što je pretrpela retko stanje poznato kao sindrom stranog akcenta.

Tog sudbonosnog dana, Keti je pretrpela jaku glavobolju koju je pripisala toplotnom udaru. Dok se spremala za ručak za svoj rođendan, osetila je vrtoglavicu, a zatim su je "noge izdale".

- Nisam mogla da hodam. Moj prijatelj me je stavio na ležaljku i pozvao pomoć - prisetila se Keti.

Ostala paralizovana, pa propričala stranim akcentom!

Recepcionar hotela je u početku mislio da je pijana, ali je situacija brzo postala ozbiljna. Keti je hitno prebačena u bolnicu gde su skeniranja potvrdila da je doživela moždani udar. Nakon što se probudila u bolnici, Keti je otkrila da joj je leva strana tela paralizovana, ali najšokantnije otkriće bilo je otkriće da njen akcenat više nije tu.

Umesto toga, govorila je sa izrazitim tajlandskim akcentom, koji podseća na njenu majku, koja je poreklom iz Tajlanda, izveštava "Mirror".

Lekari su joj dijagnostikovali sindrom stranog akcenta, retko stanje koje se može javiti nakon povreda mozga kao što je moždani udar.

- Osećam se kao da sam izgubila deo svog identiteta - rekla je Keti.

Keti je provela mesec dana u bolnici u Turskoj pre nego što je dobila dozvolu za povratak u Veliku Britaniju u oktobru 2024. godine. U Engleskoj je provela još dva meseca u bolnici, nakon čega je usledila tri meseca intenzivne rehabilitacije kako bi ponovo naučila da hoda.

- U početku su mi bile potrebne tri osobe da hodam pet minuta dnevno. Sada mogu sama da hodam, ali mi je trebalo deset meseci - objasnila je.

Uprkos logopedskoj terapiji, Ketin akcenat ostaje nepromenjen: "Lekari ne obećavaju da će mi se britanski glas vratiti. Ovo je zaista retko stanje", rekla je.