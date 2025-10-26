Slušaj vest

Svet je početkom ove godine šokirala vest da je muškarac iz Pakistana usmrtio svoju 14-godišnju ćerkujer je objavljivala video snimke na društvenoj mreži TikTok, prema navodima policije, na koje se poziva list Ekspres tribjun.

Ubistvo se dogodilo u Kveti, glavnom gradu pakistanske pokrajine Beludžistan, a kako je policija izjavila za BBC, reč je o muškarcu koji je nedavno preselio svoju porodicu iz SAD nazad u Pakistan. On je priznao da je ubio svoju ćerku jer mu se "nisu dopadali njeni video snimci na TikToku".

Naime, slučaj je prema policijskim izveštajima prvobitno tretiran kao nerazjašnjeno ubistvo pošto je otac devojčice podneo policijski izveštaj u kome su osumnjičene osobe imenovane. Međutim, nakon uviđaja i prikupljanja dokaza sa mesta zločina, policija je počela da sumnja na članove porodice.

"Ubistvo 14-godišnje pakistansko-američke devojčice dovelo je do hapšenja njenog oca i strica, koji su priznali da su planirali ubistvo zbog njenog korišćenja društvenih mreža", piše list.

Devojčica je navodno upucana u blizini svoje kuće i umrla je na putu do bolnice. Kako je saopštila policija, ocu devojčice je pomagao njegov rođak.

Tokom istrage, policija je otkrila da je porodica živela u SAD skoro 28 godina pre nego što je u januaru došla u Pakistan. Devojčicin otac je bio nezadovoljan njenom aktivnošću na TikToku i drugim društvenim mrežama, ali je devojčica odbila da prekine svoje onlajn aktivnosti.

To nije jedini slučaj u Pakistanu

Muškarac je u utorak u jezivom incidentu u četvrti Kausar Nijazi, u oblasti Severni Nazimabad, usmrtio svoje dve maloletne ćerke, što je izazvalo bes i ogorčenost među lokalnim stanovništvom.

Policija je uhapsila osumnjičenog i kod njega pronašla oružje kojim je počinio zločin – nož. Dok su ga službenici sprovodili u policijsku stanicu, besni građani su ga napali i pretukli.

Policija je uspela da ga spase i bezbedno sprovede u stanicu. Tela devojčica prevezena su u bolnicu Abasi Šahid radi medicinsko–pravne procedure, dok je na mesto događaja pozvana kriminalističko–tehnička ekipa radi prikupljanja dokaza. Poginule devojčice identifikovane su kao osmogodišnja Zainab i četrnaestogodišnja Alija. Osumnjičeni je identifikovan kao Akbar, sin Abdul Sattara.

Adil Ahmed, komandir policijske stanice Hidari Market, izjavio je da je policija o incidentu obaveštena oko 7 sati ujutru. Po dolasku na lice mesta, policajci su zatekli tela devojčica u lokvi krvi. Njihov otac, koji je bio prisutan, odmah je priveden.

Prema prvim rezultatima istrage, osumnjičeni je bio pod velikim finansijskim pritiskom zbog dugova i nezaposlenosti, što je možda doprinelo tome da počini ovaj stravičan zločin. Međutim, tokom ispitivanja priznao je da je ubio stariju ćerku jer je "pričala s nekim preko mobilnog telefona“ uprkos njegovim ponovljenim upozorenjima. Rekao je policiji da je nakon toga ubio i mlađu ćerku kada se probudila i videla napad.